Esta es la nueva corona que tendrá que recibir Carlos III

Carlos III continúa con las celebraciones por su ascenso al trono británico. Tras la coronación que tuvo lugar el pasado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, el flamante rey viajará hacia Edimburgo para recibir los Honores de Escocia, al igual que lo hizo su madre, la reina Isabel II, hace exactamente 70 años.

Carlos III y Camilla Parker Bowles saludan al pueblo británico desde el balcón del Palacio de Buckingham - Fuente: royal.uk

Los Honores de Escocia: Carlos III se prepara para recibir una nueva corona

Hace apenas unas semanas, el Reino Unido vivió un acontecimiento histórico: luego de 70 años, volvió a tener lugar una ceremonia de coronación, esta vez con el rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowles como protagonistas.

El evento principal se realizó el 6 de mayo en la Abadía de Wesminster y contó con la presencia de numerosos royals y mandatarios de todo el mundo, entre ellos Máxima de los Países Bajos y el rey Guillermo Alejandro I, y Felipe VI junto a Letizia Ortiz de España.

Finalizada la algarabía por la coronación, Carlos III se prepara para vivir una celebración de similares características: al igual que lo hizo su madre hace 70 años, deberá recibir los Honores de Escocia.

Todo lo que se sabe sobre el viaje de Carlos III a Escocia para recibir una nueva corona

En 1953, la reina Isabel II decidió que el evento de Escocia no opacase la coronación que tuvo lugar en Inglaterra. Por este motivo, recibió las joyas de la corona escocesa aunque no se puso ninguna (la corona la recibió en mano y la exhibió, pero no se la llevó a su cabeza).

Todo parece indicar que con Carlos III ocurriría lo mismo. No obstante, lo cierto es que el Palacio de Buckingham aún no ha comunicado nada de manera oficial acerca de este evento.

El royal de 74 años y su esposa, Camilla Parker Bowles, tienen programado un viaje hacia Escocia para los primeros días de julio. Por este motivo, se dice que se aprovecharía la estadía de los reyes y que el acto en cuestión se celebraría a dos meses de la coronación londinense.

Por último, este reconocimiento va a tener lugar en la catedral de St. Giles de Edimburgo, donde también transcurrió la que tuvo como protagonista a la reina Isabel II.