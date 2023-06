Andrés Rosberg: "El mercado doméstico y el de la exportación de vino están complicados"

Andrés Rosberg es sommelier, fue presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers y de la Asociación de la Sommelierie Internacional. Hoy es emprendedor y lo invitamos a charlar a los estudios de MDZ en el marco del día del Sommelier para hablar de esta profesión pero también para analizar la situación de una de las industrias más importantes de la Argentina.

- Andrés, ¿por qué es el Día del Sommelier el 3 de junio?

- La historia es preciosa y curiosamente se origina de alguna manera en Argentina. Hace varios años el comunicador Daniel López Roca tenía unos newsletters con noticias del mundo del vino. Cada año, el 28 de diciembre, día de los inocentes, llenaba el letter de noticias falsas, de noticias en chiste, en broma. Por ejemplo: informaba sobre el lanzamiento de la barrica cuadrada. En ese día, inventó que la Asociación Argentina de Sommeliers festejaba con una gala a beneficio de Alcohólicos Anónimos.

Este hombre tanto repitió la gracia, que prendió y la gente empezó a celebrar el día del sommelier. Se empezaron a enterar otros colegas de países vecinos, y me preguntaban. Y bueno, finalmente, hace algunos años, cuando yo era presidente de la Asociación de la Asamblea Internacional, el presidente en ese momento de la Asociación de Sommeliers de México me dice "Andrés esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en serio. Nosotros ya lo estamos institucionalizando en México el día 3 de junio, que es el aniversario de la fundación de la Asociación Internacional"... bueno, convencimos al resto de los países y hoy es oficial.

- El lector de MDZ es absolutamente heterogéneo. Seguramente nos leen winelovers, pero también nos leen personas que están interesándose recién ahora por el mundo del vino. Está bueno definir para para todo el mundo qué es un sommelier y de qué trabaja.

- La acepción tradicional de lo que es un sommelier nos dice que es una persona que trabaja en un hotel, en un restaurante, o en un lugar turístico seleccionando vinos y otras bebidas, estivándolos, armando una linda carta de vinos y asesorando a los comensales que quieren ser asesorados.

Hoy lo que vemos es que esa acepción más tradicional se amplió: vemos sommeliers trabajando en áreas totalmente diferentes de la industria como en comunicación, en docencia, en eventos, en marketing, en ventas, en turismo, y más. Algunos sommeliers se han especializado en el aceite de oliva, en destilados o cervezas.

Andrés, en los estudios de MDZ.

- Hoy el sommelier ya está reconocido como un integrante importante de la industria vitivinícola, ¿no?

- En la medida en que los sommeliers nos fuimos asentando, formando y mostrando, el sector vitivinícola asimiló que el sommelier era un eslabón en una cadena y que tenemos una voz. Me encanta ver sommeliers hablando de que no tiene mucho sentido aprobar una ley de tolerancia cero. Hay que explicarle a la gente que eso en realidad no tiene sentido, que los países con menor tasa de accidentes viales del mundo tienen 0,5; 0,7 y hasta 0,9 de tolerancia. El problema es la educación, el control, el estado de las rutas, el estado del parque automotor... Es por esto que me encanta que haya sommeliers que elevan la voz.

- Nosotros, Mendoza, somos una capital internacional del vino. La Argentina es un país productor interesante, importante... y la percepción es que los sommeliers argentinos no tienen las mismas oportunidades de probar vinos del mundo como los de otras latitudes...

- Es así. El sommelier es un fenómeno del centro de consumo, no del centro de producción. Entonces es lógico que los sommeliers se desarrollen más rápidamente en lugares donde hay muchos restaurantes, y no necesariamente muchas bodegas. En Mendoza hemos visto un crecimiento de la sommellerie de la mano del crecimiento del turismo y de la restauración de la gastronomía.

En Argentina tenemos una sommellerie que tiene "veintipocos" años de historia. Es un trayecto, se ha recorrido bastante, pero todavía nos falta mucho: no tenemos los 50, 60 o 70 años de historia que tiene Francia, por ejemplo.

Y en Argentina tenemos esta dicotomía en donde hay una buena formación académica en general y una cantidad de chicos que están bien educados, que están bien formados, con buena cultura general -en algunos países esto falta-, pero no tenemos los restaurantes que tiene Londres, Hong Kong, San Pablo.... o tener los vinos: Argentina al ser un gran productor, no importa mucho vino.

Tener acceso a los grandes vino del mundo es un poquito difícil.

No te pierdas a continuación la entrevista completa en video, en donde Andrés Rosberg habla de lo que le preocupa de la industria vitivinícola actual, de lo que le da esperanzas de esta actividad económica, y del impresionante proyecto hotelero y gastronómico que se instaló en el Valle de Uco: La Morada de los Andes.