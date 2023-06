Se armó fiesta en un bar de Mendoza, ¡mira las fotos y el video al final de la nota!

Mendoza ya es uno de los centros turísticos más destacados de Sudamérica. La provincia aloja a miles de turistas cada fin de semana, las propuestas cada vez son más novedosas y ahora hay opciones divertidas aun en invierno para disfrutar con amigos.

MDZ Sociales salió a comprobar esta afirmación y la idea fue hacer una noche de bares por el microcentro mendocino. Encontramos muchos lugares gastronómicos y de coctelería en calles como Perú, Sarmiento y Belgrano que ahora están en boga y son "la nueva Arístides", con una increíble variedad para todos los gustos.

Una constante que vimos y sobre la cual todos acuerdan es que los DJs ya no pueden faltar en una noche de copas y tapas, pues le dan el toque de energía que todos necesitamos para compartir un buen momento. "La música te pone en sintonía con la vida nocturna", aseguró un joven con un trago en mano que no quiso dar el nombre.

Nos quedamos en un bar muy pintoresco ubicado en calle Belgrano que se caracteriza por sus tragos, sus tapas, el espumante y su onda particular. En una pequeña terraza se ubica el DJ con sus bandejas y desde allí pone a bailar a todo el que se encuentre en el lugar, es así como se arman mini fiestas muy divertidas.

A continuación te mostramos todas las fotos del finde en The Rabbit Lounge, donde los invitados le pusieron una energía particular con make up, looks muy originales, buena música y muchas risas. ¡Mira el video y las fotos de la fiesta que se armó en el bar!

