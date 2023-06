Esta es la triste y trágica historia del príncipe etíope que se encuentra enterrado en el castillo de Windsor y que la familia rechaza

En los últimos días se conoció que Carlos III, el rey del Reino Unido, se negó a devolver a Etiopía el cuerpo de Alemayehu Simyen Tewodoros, más conocido como el príncipe Alemayehu, que se encuentra en el Castillo de Windsor.

Esto desató una gran polémica que remonta a las épocas más oscuras del colonialismo británico, sobre todo en un siglo en el que la mayoría de los políticos y celebridades importantes condenan esto.

Alemayehu, el príncipe etíope enterrado en el Castillo de Windsor. Fuente: Vanity Fair

¿Quién fue el príncipe etíope Alemayehu?

Alemayehu Simyen Tewodoros era parte de la monarquía etíope. El padre de Alemayehu, el emperador Teodoro II de Etiopía, se suicidó después de ser derrotado por los británicos, quienes habían hecho una expedición a Abisinia en 1868. Semanas después murió la madre de Alemayehu, la reina Terunesh, en un viaje a Inglaterra.

Después de la Batalla de Maqdala, el joven príncipe de tan solo siete años fue llevado a Gran Bretaña bajo el cuidado del Capitán Tristram Speedy. Otras versiones dicen que después de que los europeos atacaron su hogar y saquearon los tesoros reales, Alemayehu fue secuestrado.

Alemayehu era un príncipe etíope que sufrió muchas desgracias y tuvo un terrible final. Fuente: El País

¿Por qué Alemayehu está enterrado en el Castillo de Windsor?

El motivo por el cual su cuerpo está enterrado en el Castillo de Windsor es muy controversial. Luego de haber sido presentado a la reina Victoria y de haber pasado un tiempo en India, otra de las por entonces colonias británicas, el gobierno decidió que el príncipe debía estudiar en Inglaterra.

Por este motivo, asistió a la Escuela Lockers Park y luego a Cheltenham. Además, se inició en una academia de militares. Sin embargo, con tan solo 18 años, Alemayehu contrajo la enfermedad de pleuritis y murió en menos de dos meses. Había nacido el 23 de abril de 1861 y murió el 14 de noviembre de 1879.

Aunque se creía que Carlos III iba a abrir algunos archivos para colaborar con la investigación acerca del tráfico de esclavos y del colonialismo, eso sigue sin suceder. Para negarse a enviarlo de nuevo a África, desde el Palacio de Buckingham argumentaron lo siguiente:

"Es muy poco probable que esos restos sean exhumados sin alterar el descanso y la paz de un gran número de fallecidos que permanecen también enterrados allí". Alemayehu, el príncipe etíope enterrado en el Castillo de Windsor. Fuente: BBC

La realeza etíope reclama

"Queremos sus restos mortales de vuelta a Etiopía porque Reino Unido no es el país donde nació. No es lo correcto que esté enterrado allí" declaró a la BBC Fasil Minas, un descendiente de la Familia Real, que aunque tenga ciertos privilegios ya no gobierna aquel país africano debido a que es una república.

Por orden de la reina Victoria, el príncipe quedó enterrado en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, junto a monarcas de la talla de la reina Isabel II.