Juliana Awada elige un sencillo look a la moda que todas pueden usar

Juliana Awada (49) no necesita estridencias para lucir elegante: siempre con los accesorios justos, los complementos trendy y las prendas más elegantes sus looks se destacan sin extravagancias. Es por eso que este atuendo de jeans y a la moda sigue dando que hablar. Lo analizamos.

Impecable con jeans desgastados y blusa boho con blazer con mangas con volados, Juliana Awada acudió así a los comicios en 2017. Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Juliana Awada fusiona el estilo boho con los jeans: ¡otro acierto de la argentina más elegante!

La empresaria y ex primera dama suele dar cátedra de cómo armar los looks más elegantes y simples. Esta vez, nos referimos a un outfit con jeans pero no demasiado desarreglado.



Siempre con su toque de sofisticación, Juliana Awada logra elevar un look de vaqueros azules con zapatillas clásicas blancas gracias a su blusa blanca estilo hindú. Esta prenda, destacada por un blazer del mismo tono blanco con volados en las mangas recurre a la terminación romántica y boho para lograr un estilo soñado y de moda.



Los jeans chupines gastados amalgaman a la perfección con la onda hippie chic de la blusa junto con el blazer: un match tan boho como elegante. La blusa, metida dentro el pantalón para marcar la cintura, tiene todos los detalles que hacen del look un sueño. Con bordados en blanco sobre el pecho, la prenda le da ese aire etéreo del creppe con el que está hecha la blusa, subrayado por los dibujos de flores en relieve y el tono blanco.



Junto con anteojos redondos como accesorio y una cartera extra grande como complemento infaltable del color del marco de los lentes, negro, Juliana Awada logra el look casual más estiloso que veremos.

Imita este estilo con lo que tienes en el guardarropas, al menos en lo cromático, e intenta agregar detalles boho como un conjunto de pulseras rígidas de plástico blanco o cualquier adicional que aporte tramas, para reemplazar el juego del detalle en blanco. Eso, si no tienes una blusa con bordados o plisados en los laterales.



También puedes emularlo pero con tonos crudos, tiza o gris perla, ¡verás que queda super simple y elegante, tal como lo ves en este look de Juliana Awada!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.