Mira el llamativo y extraño look de la reina Letizia: este es el chaleco que usó

La reina Letizia viajó a Colombia en el marco de una nueva actividad de Cooperación Española. La esposa de Felipe VI se vio obligada a lucir el uniforme distintivo de esta organización, el cual consiste en un look compuesto por un chaleco rojo y camisa blanca.

Letizia y su look como integrante de Cooperación Española que dio de que hablar ya que estaba lejos de los estilosos conjuntos de la royal española. - Fuente: casareal.es

Cooperación Española: todo lo que hay que saber sobre el viaje de Letizia a Colombia

Cooperación Española es un organismo que se presenta como “la suma de todas aquellas personas, instituciones, recursos y capacidades que pone España a disposición de los países en desarrollo con el fin de contribuir al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos”.

La reina Letizia es parte de esta institución y acaba de protagonizar una nueva actividad con la misma. Esta consiste en un viaje a Colombia con el fin de conocer el trabajo que la Cooperación lleva a cabo en el país.

La esposa de Felipe VI no viajó sola, sino que lo hizo acompañada por Pilar Cancela, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Además, en su arribo al Aeropuerto Internacional de Cartagena de Indias fue recibida por Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, por Joaquín de Arístegui, el embajador español en el país, y por otras autoridades más.

Chaleco rojo y camisa blanca: así es el look de la reina Letizia cuando representa a Cooperación Española

Esta no es la primera ocasión en la cual doña Letizia toma un rol activo en Cooperación Española. Por esto mismo, no sorprende verla con el look con el que se presentó en Colombia.

Su outfit en esta ocasión no respondió a gustos personales, sino más bien a los distintivos propios de la organización. Así y todo, la reina consorte se lució con su elegancia y no pudo evitar ser el centro de todas las miradas.

Letizia hizo uso de un chaleco rojo y una camisa blanca. En cuanto al primero, el mismo se caracteriza por tener en un sector las banderas de España y de la Unión Europea.

Cuando bajó del avión en Cartagena de Indias, se la pudo ver con un pantalón de color beige. En sus actividades del día siguiente, por su parte, cambió dicha prenda por uno de características similares, aunque de un tono más bien gris opaco.