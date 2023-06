Argentina tendrá un nuevo pueblo fantasma: enteráte donde queda

Estela, un pequeño pueblo en el partido de Púan, enfrenta la desaparición. Sus únicos habitantes, Jorge Fajardo y María Celia Romero, han decidido marcharse, dejando a Estela convertirse en un pueblo fantasma, al igual que otros en la provincia de Buenos Aires.

En el suroeste bonaerense, un paraje que solía estar en auge gracias al Ferrocarril General Roca y a la actividad agrícola-ganadera, está a punto de desaparecer. En sus buenas épocas, Estela era un lugar próspero con una escuela, almacenes y hasta una fábrica de harinas.

Durante su mejor época, llegó a tener unas 90 personas, pero desde el comienzo del siglo XXI, su población comenzó a emigrar hasta que en 2010, solo dos personas permanecían en Estela, Jorge y María, un matrimonio que llegó al pueblo hace más de 30 años.

Antes de llegar al pueblo, la pareja vivió en múltiples lugares como Jacinto Aráuz, Estación Algarrobo, Trenque Lauquen y Estación Fraile. Sin embargo, en Estela fue que disfrutaron de una vida apacible y dedicada al trabajo rural. "De camino a otro campo, pasamos por Estela y nos enamoramos. Siempre estuvimos acostumbrados a pueblos chicos. A mi esposo le ofrecieron empleo en el molino y, además, nos prestaron esta casa, la misma desde hace 31 años. La sentimos como propia", contó María Celia, en diálogo con La Nación.

Estela se ubica en la provincia de Buenos Aires

Foto: Infocielo

En Estela la pareja vivió, pero en este 2023 ambos decidieron abandonar Estela. "No es porque no nos guste vivir acá, pero mi esposo tiene 72 años y está cansado", explicó la mujer. "Además, nuestros hijos ya tomaron otros rumbos. Muchas veces pienso en cómo será mi vida lejos de Estela, porque me acostumbré y no aguanto los ruidos", agregó.

María Celia explicó que extrañará la paz de Estela, más comentó que el pueblo no se quedará solo, ya que desean visitarlo cada 15 días.