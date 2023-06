La hija menor de Máxima de los Países Bajos se va a otro país

Hay revuelo en la realeza de los Países Bajos, ya que Ariane de Orange-Nassau, una de las tres hijas que tiene Máxima de los Países Bajos junto al rey Guillermo Alejandro, hará lo mismo que su hermana Alexia, emigrando a otro país del continente europeo para estudiar.

Sin embargo, no será exactamente igual. Alexia Juliana Marcela Laurentien, más conocida como la princesa Alexia, estudiará en Gales, en el famoso UWC Atlantic College, una de las instituciones educativas favoritas de la realeza europea. De hecho, allí también estudia la princesa de Asturias, Leonor, y donde estudiará su hermana, la infanta Sofía.

Las tres hijas de los reyes de los Países Bajos. Fuente: Lecturas

El internado donde estudiará Ariana de Holanda

Ariadna de Holanda, en cambio, no irá al norte de Europa, sino al sur, más precisamente a Italia. En el país de la pasta y el tiramisú, la hija más pequeña del matrimonio entre Máxima de los Países Bajos y Guillermo Alejandro estudiará en el United World College Adriatic. Este establecimiento está ubicado en la localidad de Diuno, en la región de Friuli Venezia Giulia, al noreste de Italia.



Los reyes de los Países Bajos pidieron que la prensa "no se entrometa demasiado en los estudios de su hija", teniendo en cuenta que va a cursar el bachillerato en otro país y que, por ser menor de edad, aún no está en condiciones psicológicas de recibir tanta atención y tantos flashes.

Ariadna, la tercera hija de Máxima de los Países Bajos. Fuente: Hola

La compañía United World College es, definitivamente, la elegida por los royals para enviar a sus hijos a estudiar. Tanto el establecimiento de Gales como el de Italia mencionados anteriormente pertenecen a esa organización. Hace más de tres décadas, el rey Guillermo Alejandro, padre de Ariane, estudió su bachillerato en uno de estos lugares, al igual que la princesa Elisabeth de Bélgica.



En este caso, el que está ubicado en Italia tiene a 173 alumnos de 81 nacionalidades diferentes, que se juntan allí para vivir una experiencia de intercambio cultural y de idiomas, además de cultivar contactos que luego cosecharan cuando sean más grandes y tengan compromisos más importantes.



Ariandna es la tercera de las tres hijas que tienen Máxima de los Países Bajos y Guillermo Alejandro. Nació el 10 de abril del 2007 en La Haya, ciudad del sur del país donde la familia vive en el Palacio Huis Ten Bosch. Sus dos hermanas son Alexia, nacida el 26 de junio de 2005, y Catalina Amalia, quien nació el 7 de diciembre de 2003 y, por ser la más grande en edad de las tres hermanas, es la heredera al trono de los Países Bajos.