Así es la increíble mansión de Jane Fonda que deja a todos boquiabiertos

Jane Fonda lleva una vida entera en el foco de la prensa estadounidense. Desde sus películas y series de televisión hasta las apariciones en protestas sociales, pasando por romances con empresarios famosos y declaraciones polémicas

En los últimos días, se conoció la impresionante mansión que compró la artista de 85 años en Los Ángeles, en el estado de California. Pagando un monto de casi 5 millones y medio de dólares, al parecer todo en efectivo, la protagonista de "Barbarella" adquirió un hogar de más de 2000 metros cuadrados.

Según contó el programa "El gordo y la flaca", Jane Fonda vive en una mansión que "cuenta con tres pisos, cuatro habitaciones, siete baños, un elevador, un patio privado y terrazas en el primer y tercer piso. Además, está ubicada en un complejo privado llamado Century Woods, en donde viven otras tantas celebridades de Hollywood".

Este barrio cerrado cuenta con varias piscinas aclimatadas y canchas de tenis, en donde la activista se junta con otras personas que viven solas. Hay que recordar que luego de la separación de Richard Perry, Jane Fonda vive sola y prefiere un lugar más acogedor para su situación.

Jane Fonda presentó su mansión. Fuente: Mujer Hoy.

Ahora que está más conectada con sus fanáticos en las redes sociales, ya se pudieron ver imágenes de la protagonista de "El síndrome de China" ejercitando su cuerpo y hasta grabando imágenes para diversos programas que emite por streaming.

El activismo de Jane Fonda

Luego de superar un linfoma no hodgking, la activista ecologista disfruta sus días en su nueva mansión, practicando gimnasia, conversando con sus seguidores y pensando en nuevos proyectos cinematográficos, ya que aún no se retira de la actividad que la hizo famosa.

Jane Fonda, una actriz y activista polémica. Fuente: El Mundo.

De hecho, hace pocos días se estrenó la película "Book Club: Italia", un largometraje de comedia dirigido por Bill Holderman que se presenta como la secuela de "Book Club", de 2018. Allí, la estrella de Hollywood Jane Fonda aprovechó para, una vez más, pronunciarse a favor de muchas causas sociales que afectan a su país.

"No sé cómo alguien puede no protestar. Tengo nietos. Amo a los animales. Amo la naturaleza. Vamos a destruirlo todo si no hacemos algo", denunció acerca del cambio climático, uno de los temas que está en la agenda de muchos gobiernos a nivel mundial. De hecho, la protagonista de "La Juventud" forma parte de Fire Drill Fridays, un movimiento que se dedica al activismo ecológico.



