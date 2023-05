El original look de una DJ mendocina para celebrar al jean más famoso

Levi's es la marca de jeans por excelencia desde que éstos se convirtieron en prendas comunes para la sociedad. Desde ese momento, la firma logró popularizarse en el mundo gracias a sus diferentes modelos de vaqueros, entre ellos, el diseño 501 que la semana pasada cumplió 150 años desde su creación.

Como parte de los festejos, Levi's organizó una mega fiesta en Buenos Aires con muchísimos invitados y la participación especial del grupo Fuerza Bruta. Al ser una verdadera fiesta, la música debía estar a cargo de alguien que representara a la marca de la mejor manera y la elegida fue la mendocina, DJ Mami.

DJ Mami fue la encargada de ponerle música al evento de Levi's por los 150 años del modelo 501. Foto: Instagram @djmami.

La artista se presentó en la celebración y además de hacer vibrar a todos con su música, también lo logró con su look. Y ¿qué mejor decisión que vestirse de denim de pies a cabeza? Esa fue la idea de la DJ junto a Atelier Pucheta, quien reunió varios retazos de jeans para diseñar un atuendo inolvidable. El diseñador propuso una pieza de mangas largas, escote en V, hombreras XXL, cinto e híper falda con volados y profundo tajo.

La mendocina llevó un look total denim con vestido, shorts y botas altas. Foto: Instagram @djmami.

Junto al vestido, DJ Mami llevó minishorts y botas de denim con plataformas, que se lucieron cuando la mendocina retiró su falda y mostró un conjunto más canchero y sensual. A pesar de que las prendas fueron increíbles, es cierto que el look sin ese maquillaje y peinado no hubiese provocado el mismo impacto.

Luca Salvo, dueño de Mucho Peluquería, fue el encargado de peinar y maquillar a DJ Mami para el esperado evento de Levi's. Tuvimos la oportunidad de charlar con él y nos contó algunos secretos sobre la elección del makeup como el de la impactante coleta alta. Lo primero que reveló el estilista fue que el maquillaje estuvo inspirado en el look de Kim Kardashian en la Met Gala del 2019.

"Lo que hicimos fue un look muy pulido, que hiciera enfasis en la piel, una piel hidratada y súper luminosa". Luca Salvo explicó que el objetivo debía ser que el outfit se luciera y no lo opacara el makeup. "A diferencia de Kim, nosotros usamos colores matte, y no tan brillantes. Por ejemplo, en la zona de los párpados, solo usamos tonos tierra".

Hablamos con Luca Salvo, estilista a cargo del peinado y maquillaje de DJ Mami. Foto: Instagram @djmami.

También le consultamos sobre el llamativo pelo de DJ Mami, que cumplió un rol fundamental en todo el look. En este caso, Luca respondió que "en cuanto al peinado, hicimos una coleta alta con raya al medio, acompañada por pequeñas trenzas. Un detalle diferente que le agregó volumen a la tradicional coleta tirante que siempre lleva DJ Mami".

La inspiración la obtuvieron del look de Kim Kardashian en la Met Gala 2019. Foto: Instagram @djmami.

Sin dudas, una apuesta que elevó los clásicos jeans de Levi's a un estilismo digno de alfombra roja, tarea complicada pero superada con creces por DJ Mami y todo su equipo.