La polémica cifra de dinero que costó la coronación de Carlos III y dejó a muchas personas inconformes

Luego de la histórica coronación del ahora Rey Carlos III del Reino Unido, muchos temas quedaron en discusión para la prensa inglesa. Uno de ellos fue la cantidad enorme de dinero que se gastó en toda la ceremonia, que generó enojos de algunos sectores.

Teniendo en cuenta que la coronación de un Rey en ese país europeo no se daba desde hacía 71 años (en 1952 subió al trono la Reina Isabel II), el ahora nuevo monarca no dudó un minuto en desembolsar una cifra millonaria de libras esterlinas, para que todo esté acomodado a su gusto y nada salga mal.

Carlos III y Camilla, la Casa Real del Reino Unido. Fuente: hola.com

La cifra de dinero que gastó Carlos III de Reino Unido en su coronación

Según trascendió, toda la coronación en la Abadía de Westminster, en Inglaterra, costó alrededor de 100 millones de libras, lo cual son unos 115 millones de euros. Se trató de la ceremonia Real más cara de la historia del Reino Unido.

Lo que más malestar generó en los ciudadanos de dicho país es que la fortuna del esposo de Camilla alcanza las 680 millones de libras, pero no puso ni un solo céntimo para estos días, sino que todo fue pagado por las arcas del Estado.

En comparación a la coronación de Felipe VI, Rey de España, la diferencia es abismal. La celebración en Madrid, ocurrida en 2014, había costado tan solo 300.000 euros.

La polémica llegó a todos lados

A raíz de eso, se divisaron algunas protestas en las calles de Inglaterra, con consignas como "Not my King" (No es mi Rey) que fueron disuadidas por la policía. Muchos ciudadanos británicos están convencidos de que la monarquía debe finalizar y que la diferencia entre la sociedad y la realeza es enorme.

Carlos III en el acto religioso en la Abadía de Westminster. Fuente: hola.com

Si bien la polémica llegó al Palacio de Buckingham, la Familia Real organizó todo como estaba previsto. Aunque en un principio redujo la lista de invitados, para poder ahorrar un poco de dinero, el pasado sábado 6 de mayo se pudo disfrutar al máximo del evento.

La coronación comenzó con un acto religioso comandado por el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby. A pesar de la lluvia en las calles, muchísima gente se acercó a observar de cerca la ceremonia y, entre otras cosas, disfrutar del show de la cantante soprano Pretty Yende.

Luego, pudieron divisar de cerca a Carlos III del Reino Unido y a Camilla, quienes salieron al balcón de la Abadía a saludar a la gente. Mientras tanto, en los cielos se podía observar un show aéreo, con los colores rojo, blanco y azul, característicos de la bandera.

¿Qué te parece la cifra de dinero que gastó la Casa Real del Reino Unido?