El increíble blazer blanco que lució Kate Middleton: imita su outfit para un día de oficina

Kate Middleton acaba de lucir un outfit tan elegante y sofisticado como fácil de imitar. Se trata de una apuesta por la clásica combinación de blanco y negro, y la princesa de Gales la logró gracias a un blazer claro y un pantalón oscuro de carácter largo y recto.

Kate Middleton destaca con su simpleza y elegancia a la hora de vestir - Fuente: Instagram The Prince and Princess of Wales (/princeandprincessofwales)

Kate Middleton sorprende con un outfit elegante y minimalista

Hace apenas unos días, Kate Middleton sorprendió con el look que lució en el marco de los festejos por el Día de San Patricio. En el evento especial que marcó también su asunción como Coronel de Regimiento de la Guardia Irlandesa, la princesa de Gales hizo uso de un conjunto color verde esmeralda.

Si bien se trató de un look monocromático, el tono del mismo le dio cierto carácter llamativo. Para no caer en lo excesivo, la esposa del príncipe William decidió cambiar de estilo y en su siguiente aparición apostó por un outfit mucho más clásico y minimalista.

Middleton encabezó un nuevo evento de Shaping Us, la campaña que lleva a cabo a través de su organización The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

En Londres, la royal de 41 años se presentó con un outfit bien clásico, de esos que nunca pierden vigencia y que son fáciles de imitar si se presta atención a los aspectos adecuados.

Blanco y negro: las claves para imitar el outfit clásico y relajado de Kate Middleton

En verdad, el blazer que lució Kate Middleton no es de color blanco, sino crudo. Dicho de otra manera, se trata de una prenda cuya tonalidad se encuentra a medio camino entre el blanco y un crema muy claro.

La princesa de Gales se destacó con un blazer de solapas y cierre frontal de un solo botón firmado por Alexander McQueen. El valor de esta prenda es de casi 1600 euros, pero sus características hacen que se pueda imitar apostando por otras marcas más económicas.

Para la parte de abajo, Kate apeló a un pantalón negro de traje, recto y largo. Esto, sumado a unos zapatos de taco alto, también del mismo color (en su caso de Gianvito Rossi), hizo que remarcara aún más su altura y el largo de sus piernas.

Otra clave que hay que tener en cuenta para imitar el outfit de Kate Middleton consiste en que, debajo del blazer, la princesa lució una camiseta clásica de algodón, de color blanco. También hizo uso de un cinturón de cuero negro y con hebilla dorada.

Para finalizar, Middleton usó muy pocas joyas: apenas unos aretes y su ya clásico anillo de compromiso que fue propiedad de Lady Di.