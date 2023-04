El increíble apartamento que Achileas de Grecia mostró en Tiktok

Achileas de Grecia muestra su espectacular apartamento en Nueva York con vistas al Soho y con bellísimos detalles de estilo vanguardista.

¿Quién es Achileas de Grecia?

El tercer hijo de Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia ya nos ha demostrado hace un par de años que lo suyo es el mundo del espectáculo. El joven es un gran bailarín y ya ha dado sus primeros pasos como actor en una serie, así como en varias obras de teatro.

Achileas de Grecia es amante del teatro y adora actuar. FUENTE: Instagram @achi_of_greece

En una de sus últimas apariciones públicas, se ha mostrado en Tiktok y lo ha hecho a lo grande: con un divertido video desde su apartamento neoyorquino con el que ha generado decenas de comentarios.

“Hola chicos, ¿cómo están? Ya estoy en TikTok, entren, denle me gusta, síganme, comenten… lo que quieran. He subido un pequeño video que no sé si les gustará, pero entren a verlo y díganme qué les parece”. Esta era la frase con la que el hermano de Olympia de Grecia inauguraba su historia de TikTok mientras paseaba por el espectacular apartamento que comparte con su novia, Isabella Massenet en el barrio de Manhattan, a pocos pasos de la Universidad de Nueva York, en pleno Soho.

En el video hemos descubierto, además, que el príncipe tiene otro compañero de apartamento: un precioso gato de angora blanco que se convirtió en el otro protagonista de la storie.

Achileas de Grecia disfruta su cumpleaños número 22 junto a su padre. FUENTE: Instagram @@achi_of_greece

El príncipe Achileas de Grecia se luce en TikTok

Para su estreno en la red social de moda y que convierte a muchos jóvenes en influencers, Achileas de Grecia subió un video en el que demuestra sus dotes como actor.

Con la música de Braveheart de fondo, el joven se acerca con cara de pena a su refrigerador y ve un paquete de seis cervezas, toma una y se va inmediatamente al balcón de su apartamento para beberla. De repente, su cara cambia y aparece en un instante con un sombrero de cowboy y cara de "Voy a comerme el mundo" gritando "Yes, Yes" a la calle y sintiéndose el rey de Nueva York. Poco a poco se va relajando y se sienta en su balcón para observar la vida pasar.

El video ha generado más de 16.000 likes y en solo unas horas ha conseguido más de 4.000 seguidores y unos 500 comentarios en su cuenta.

Un futuro actor en la familia de Marie-Chantal de Grecia

El joven Achileas, de 22 años, estudia Artes en la Universidad de Nueva York desde hace dos años y medio (se graduó en el colegio privado Dwight High School en junio del 2019), una ciudad que él adora, ya que allí nació y allí ha vivido desde que sus padres se mudaron a Manhattan en el año 2017.