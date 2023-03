Todas las fotos del encuentro internacional de Harley-Davidson que hizo rugir Mendoza

Escuchar el particular sonido del motor de una Harley-Davidson y no voltearse a mirar esa moto que pasa es algo prácticamente inevitable. Imagínense lo que generan 200 de estas motocicletas andando juntas. El fin de semana pasado, cientos de Harley-Davidson se unieron para hacer vibrar Mendoza. El grupo de motoqueros mendocinos y turistas no pasó desapercibido en su recorrida por las principales arterias del Gran Mendoza y las rutas de Alta Montaña.

El 27 encuentro de Harley-Davidson se llevó a cabo el 9, 10 , 11 y 12 de marzo. Este año fue organizado por primera vez por el Club de Harley de Mendoza, aunque es el encuentro número 27 en la provincia. El espectáculo motoquero tuvo el apoyo del Ente de Turismo de Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Las Heras, Junín y la de Maipú.

Además de recorrer las rutas y paisajes de Mendoza, las más de 250 personas que se inscribieron pudieron disfrutar de almuerzos en bodega y restaurantes ubicados en sitios icónicos; además hubo demostraciones y competencias.

Turistas y mendocinos participaron del 27 encuentro de Harley-Davidson

“Este evento forma parte del Calendario Vendimial, nos visita muchísima gente de todo Latinoamérica, principalmente de Chile , Córdoba, Buenos Aires y Norte Argentino. El encuentro ha sido todo un éxito”, comentó a MDZ Eric Becerra, miembro y responsable de Harley Club Mendoza.

El representante del Club de HD además compartió que recibió “muy buenos comentarios de los participantes” y añadió: “Tenemos que prepararnos para el próximo año porque va a ser mucho más grande que este, el doble yo diría de participantes”.

Uno de los visitantes que llegó con su Harley desde Chile comentó: “Estoy feliz de haber vuelto en la moto antigua, de haber visto a mucha gente que había dejado de ir y fueron este año. Por lo que yo escuché de todos los que fuimos, lo único que queremos es volver el año que viene”.

Ezequiel Piccirilli de Río Cuarto, Córdoba, también se sumó a las voces que expresaron su entusiasmo por haber participado del 27 encuentro de Harley-Davidson. “El encuentro salió espectacular. Mendoza es una ciudad a la que volvería una y mil veces más, ¡hasta el próximo encuentro 2024!”.

Sergio Pérez Videla, Sebastian Muñoz, Rodrigo Pérez Esquembre, Matias Gil, Eric Becerra, Jorge Pallas, Roberto Lescano, Carlos Maradona, Silvio Robles y Cristian Jurado

La primera actividad fue en el centro de la Ciudad de Mendoza

Potrerillos fue otro de los spot del encuentro de HD en Mendoza

Cerca de 250 se sumaron al evento

Las motos rugieron por las calles de Mendoza

El evento contó con pruebas y competencias

Fueron 4 días a puro motor

Llegaron turistas de distintas partes del país, de Chile y Uruguay

Desde la organización para planifican el próximo encuentro en 2024

Marcelo Montenegro, del Ente de Turismo de Mendoza, junto a parte de los miembros del Club de HD.

Fotos: cortesía Florencia Robles.