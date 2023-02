Mucho hielo y frutas: las mejores recetas de tragos para el calor del verano

En el verano, los tragos frozen (cocktails frescos y frutales) son el complemento perfecto para el calor intenso y una tarde con amigos. Estos tragos, que fueron la última tendencia en el verano boreal y ahora lo están siendo en el país.

Las alternativas son infinitas; y cada vez son más los aficionados que incursionan en el tema. Animarse a jugar y combinar sabores son dos de los ingredientes principales para sorprender con algo novedoso y los tragos frozen son una oportunidad para lucirse. El secreto es el hielo: mucha cantidad para conservar su intensidad.

Para que un trago sea de buena calidad debe estar correctamente enfriado desde el inicio. Además, es importante llenar a tope el recipiente con hielo, ya que esto hará que la preparación tarde menos tiempo en diluirse.

En el mundo de la coctelería cada ingrediente tiene un por qué, incluso el hielo. No sólo se debe incorporar tempranamente, sino que se debe contemplar su forma y tamaño. La premisa es clara: a mayor tamaño, menor tiempo de dilución. Mientras que los que tienen forma de cubo son los más habituales y suelen utilizarse para tragos como whisky on the rocks, el hielo picado aporta una esencia característica para ciertas recetas como el daikiri.

Sea cual fuera la forma en la que se lo prepare, hay que tener presente que todo cocktail debe ser consumido dentro de los primeros minutos de realizado, luego el hielo adopta su proceso de derretimiento y pierde sus atributos. En los tragos frozen, esto es clave.

Para no quedarse afuera de esta tendencia, Victoria Etchaide y Claudia Piedrabuena, Brand Ambassador de Pernod Ricard Argentina proponen una serie de recetas para disfrutar este verano.

Frozen Orange Tonic

50 ml de Beefeater Blood Orange

50 ml de agua tónica (agregar luego de licuar)

20 ml de jugo de naranja

20 ml de jugo de limón

20 ml de almíbar simple

6 a 8 hielos

Decorar con rodaja de naranja y hojas de menta

Servir en copón sin hielo.

Bitter Creamy Frozen

50 ml de Beefeater Gin

35 ml de jugo de limón

30 ml de almíbar simple

15 ml de Buhero Negro Fernet

4 hojas de menta

1 bocha de helado de crema americana

6 u 8 hielos

Decorar con hojas de menta fresca

Servir en copón sin hielo.

Watermelon Frozen

30 ml de Absolut o Absolut Watermelon

15 ml de jugo de limón

15 ml de almíbar simple

30 ml de jugo de sandía

3 monedas de jengibre

4 a 6 hielos

Decorar con tomillo fresco

Servir en vaso corto, sin hielo.

Summer Vibes

50 ml de Absolut Lime

30 ml de almíbar simple

30 ml de jugo de limón

6 a 8 hojas de Albahaca

4 a 6 hielos

Decorar con albahaca fresca

Servir en vaso corto, sin hielo.

Paso a paso para todos los Frozen:

Colocar todos los insumos en la licuadora, y por último, añadir los hielos rotos previamente de a poco (no agregarlos enteros para un mejor y prolongado cuidado de las cuchillas de la licuadora). Por otro lado, es conveniente añadir los hielos poco a poco para lograr una textura “cremosa”.

Licuar durante 1 minuto. Servir en su respectiva cristalería y decorar como la receta lo indica.

Esta guía práctica para realizar los primeros tragos frozen, son el puntapié para demostrar que todo anfitrión, puede convertirse en un gran bartender.