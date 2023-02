Elle Fanning y otras 3 musas inspiradoras de Paco Rabanne

Paco Rabanne falleció a sus 88 años dejando un legado de enorme trascendencia en el mundo de la moda y la perfumería. A lo largo de su vida, el diseñador español se inspiró en varias musas para su trabajo, y Elle Fanning, Carla Bruni y Cristina Piaget son apenas algunas de ellas.

Las musas de Paco Rabanne: de las clásicas a las más recientes

1. Elle Fanning

El caso de Elle Fanning es uno de los más conocidos debido a que es también uno de los más recientes. Fue en el año pasado cuando la actriz de 24 años pasó a integrar el selecto grupo de las musas de Paco Rabanne. Su vínculo con el famoso diseñador español nació a través de la fragancia Fame. La propia Elle se mostró sumamente orgullosa de formar parte de la prestigiosa marca e indicó que “la mujer Paco Rabanne” es “vanguardista y desenfadada, y algo coqueta y traviesa”.

“La mujer que representa Paco Rabanne es valiente para tomar riesgos, cosa que yo también soy. Es segura y tiene una gran confianza. Y también un gran estilo”, confesó.

2. Emily Ratajkowski

Otra de las incorporaciones recientes al grupo de las “mujeres Paco Rabanne”. Emily Ratajkowski fue elegida en 2019 para ser la imagen del Pure XS for Her, la versión femenina de la emblemática fragancia Pure XS. La modelo estadounidense de 31 años explicó en su momento que, cuando Paco Rabanne la llamó para ser la imagen de su nuevo perfume, ella no pudo negarse. Además de destacar “ese tono decidido y tan sexy con el que la marca se dirige al mundo”, dijo que para ella el diseñador era un “precursor”, un “verdadero visionario”.

3. Cristina Piaget

Es una de las musas históricas, una de las primeras mujeres “Paco Rabanne” y una de las que más ha trabajado junto al diseñador cuyo nombre de nacimiento era Francisco Rabaneda Cuervo. El mismo Paco supo confesar en una ocasión que Cristina Piaget era una de sus modelos favoritas. La madrileña nacida en mayo de 1969 y el empresario fallecido a sus 88 años trabajaron juntos en numerosos desfiles y campañas de productos.

4. Carla Bruni

Otra de las modelos preferidas de Paco Rabanne, y también una de las mujeres con las que más supo trabajar. Conocida la noticia de su partida, la cantante y actriz italiana y nacionalizada francesa fue una de las primeras celebridades en expresar su dolor.

Paco Rabanne y Carla Bruni, una de sus mayores musas - Fuente: Instagram Vogue Italia (/vogueitalia)

A través de su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que está con Paco desfilando sobre la pasarela y le deseó que descanse en paz.