Kate Middleton y el príncipe William se mostraron juntos a pesar de los rumores de separación

Desde que comenzaron su relación y contrajeron matrimonio, Kate Middleton y el príncipe William han intentado mantenerse alejados de los reflectores. Ambos se mostraban muy unidos, respetuosos y enfocados en el bienestar de su familia. Sin embargo, nuevos rumores indican que las apariencias engañan y que ambos estarían enfrentando una crisis matrimonial debido a una infidelidad por parte de él.



En medio de este gran escándalo, la pareja decidió presentarse a los premios BAFTA e ignorar todos los rumores que existen sobre dicha infidelidad. De esta manera, posaron frente a las cámaras luciendo muy unidos y felices. Aunque en sus rostros existía una sonrisa, aseguran que internamente está ocurriendo todo lo contrario.

Kate Middleton y el príncipe William enfrentan una crisis matrimonial / Fuente: instagram - _kate_middleton_royal

En medio de la polémica, Kate y el príncipe William se muestran juntos

Durante el fin de semana, Kate Middleton y el príncipe William decidieron hacerle frente a los rumores de infidelidad. Aunque no declararon si son ciertos o una pura mentira, sí se animaron a posar en la alfombra roja de los premios BAFTA. En dicho evento, el matrimonio se mostró muy feliz como si no existiera una crisis entre ellos.

Aunque ellos se mostraron muy cómplices y compartieron un sinfín de sonrisas, lo cierto es que el público aún cree en los rumores de infidelidad. ¡Y eso no es todo! También aseguran que el vestido escogido por la princesa de Gales escondía un importante mensaje, el cual está relacionado a este escándalo que da vueltas por todas partes del mundo.

Para este evento de cine, escogió un diseño de inspiración nupcial creado por Alexander McQueen. Curiosamente, dicha prenda se estrenó en este mismo evento y en 2019. Según varios usuarios de las redes sociales, la elección de dicho diseño hace hincapié a la fecha en la cual comenzó la supuesta infidelidad entre el príncipe William y Rose Hanbury.

El príncipe William y Kate Middleton en los premios BAFTA / Fuente: Twitter - CapitAnna

Esta hermosa y polémica prenda estaba confeccionada en gasa blanca, con manga asimética y detalle de lazada en uno de sus hombros. El look fue complementado con unos guantes largos negros muy sofisticados, stilettos en color dorado y maxipendientes de Zara. Lo cierto es que no solo se destacó por su increíble look, sino también por su gran sonrisa y sus gestos cariñosos con su marido.

Ninguno de los dos mostraron signos de un mal momento en pareja, sino todo lo contrario. Aun así, los rumores de infidelidad están más latentes que nunca. Según varios medios internacionales, el matrimonio atraviesa una crisis luego de que el hijo del rey Carlos III pasara San Valentín con su supuesta amante. La relación entre ambos habría comenzado en 2019 y se especula que Kate Middleton es consciente de ello desde el primer momento.

Con respecto a Rose Hanbury, la modela vinculada con el príncipe, era íntima amiga de Kate. Sin embargo, la mujer del heredero al trono decidió romper su amistad cuando salieron a la luz imágenes de los dos mostrándose muy cariñosos.