Descubre las cavernas de la cerveza ocultas

Cincinnati es un importante destino turístico en potencia ubicado en el centro-oeste de Estados Unidos, en el estado de Ohio. Se ha convertido en un referente en la industria cervecera y hoy te traemos una propuesta que te va a encantar: un tour por las "cavernas ocultas de cerveza". Pero antes, hablemos un poco de esta ciudad...

Historia de Cincinnati

En el siglo XIX, Cincinnati fue uno de los principales centros de producción porcina de EEUU. Tal fue su relevancia que se llegó a conocer como Porkopolis. En la actualidad, su símbolo es un simpático cerdo y la maratón, que es uno de los eventos más concurridos en la ciudad, se llama "The Flying Pig"(el cerdo volador).

Cincinnati cuenta con una larga tradición cervecera gracias al legado de los inmigrantes que llegaron a la región y se asentaron en un barrio al que bautizaron "Over the Rhine"; en alusión al río Rín. FUENTE: MUNDO CERVEZA

Ahora la ciudad tiene un sobrenombre mucho más atractivo y comercial, "The Queen of the West" (la reina del oeste), mismo que hace referencia al papel que jugó durante el siglo XIX; cuando era una de las principales paradas del tren que ayudaba a los esclavos negros a huir de los estados del sur.

Herencia alemana y un legado de cerveza artesanal

Cincinnati cuenta con una larga tradición cervecera. Los habitantes adoptaron el hábito de beber grandes cantidades de cerveza de los inmigrantes alemanes que se establecieron en una vecindad "del otro lado del río". En alusión al río Rin de su natal Alemania, los inmigrantes comenzaron a llamar al río Ohio de la misma forma y así nació el nombre del barrio "Over the Rhine" o "del otro lado del río".

Según los lugareños, este destino se ha convertido en uno de los mayores consumidores de cerveza de todo Estados Unidos. En este antiguo barrio se pueden encontrar gran cantidad de bares y cervecerías donde los litros de cerveza artesanal corren por las venas de sus habitantes.

El tour por las "Cavernas ocultas de cerveza" recorre los puntos más emblemáticos de la historia de la cerveza en Cincinnati. FUENTE: EXPEDIA

La calle Vine es la meca del entretenimiento y de las grandes fiestas en torno a la cerveza. Aquí, las fachadas del siglo XIX estilo italiano alojan restaurantes, bares, teatros, galerías y tiendas. El Cincinnati's Music Hall es uno de los puntos más interesantes para visitar: según leyendas locales, está habitado por fantasmas.

Tour por las "Cavernas ocultas de cerveza"

Una buena forma de conocer el emblemático barrio "Over The Rhine" es tomando el Underground Tour o también conocido como tour por las "Cavernas ocultas de cerveza de Cincinnati". El recorrido por las Cavernas ocultas de cerveza recorre los rincones de este histórico barrio y te traslada a las historias de sus habitantes, sus anécdotas y sus leyendas.

El tour comienza por los túneles de la cervecería Linck. FUENTE: EXPEDIA

De la mano de un guía, pasarás a la clandestinidad para explorar los túneles de la cervecería Linck. A continuación, visitarás el sitio donde Johnny Cash filmó una película. Después de eso, conocerás el interior de las últimas estructuras restantes del complejo original de Christian Moerlein que ha estado cerrado al público durante décadas. Al finalizar el recorrido, podrás disfrutar de una deliciosa cerveza artesanal en uno de los bares del paradigmático barrio.