Votá vos quién querés que sea rey, reina y reina drag de la Vendimia gay 2023

En marzo llega la 27° edición de la VENDIMIA PARA TODXS denominada "Vuelta al Origen". Es uno de los grandes eventos de la agenda vendimial de Mendoza, y este año promete ser una fiesta, con la participación de Jimena Baron como estrella invitada.

Además de un espectáculo innovador y un Line Up único. El sábado 11 de marzo, en el Auditorio Ángel Bustelo. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El 2023 será un año muy especial para la producción de Gabriel Canci Difusión ya que VENDIMIA PARA TODXS, vuelve a su origen de la Ciudad de Mendoza, precisamente al Auditorio Ángel Bustelo, para celebrar sus 27 años consecutivos en la agenda cultural de la provincia.

Esta edición de la Vendimia Para Todxs apuesta por un espectáculo vanguardista, con tecnología de primer nivel, para que el público viva una experiencia cargada de energía y música. Una noche con cientos de artistas en escena; bailarines, acróbatas,

y un Line Up imperdible.

Un clásico de MDZ Online es la nota de presentación de candidatxs. Esi sí: cabe aclarar que esta encuesta es nuestra y no tiene relación ni afecta al resultado de la votación que se realiza en la fiesta.

A continuación te presentamos a quienes aspiran al cetro en las tres categorías existentes. ¡No dejes de votar al final de la nota, y recordá que son tres encuestas!

GENERO MASCULINO

LUIS FERNANDO GARCIA / ESTILISTA, MAQUILLADOR Y BAILARIN

EDAD: 44 años.

ALTURA: 1.65

Dixit: "En la comunidad LGBT+ y en la comunidad heterosexual el desprecio a la vejez se da a partir de los 40 años, ese lugar me interpela y lo transito; Propongo charlas para erradicar el odio y la inhabilitación de la vejez en lo laboral, lo social y lo sexual. Hoy, la expectativa de vida supera los 90 años, por eso quiero concientizar que la vida no se acaba a los 30 , sino que empieza a florecer, digámosle basta al odio".

CHRISTIAN BRAVO (ex Henriquez) / ESTUDIANTE DE LIC. COMUNICACIÓN SOCIAL – CAMARERO

EDAD 22 años.

ALTURA 1.74

Dixit: "#NoEstasSolo. Mi propuesta en esta @vendimiaparatodos es la difusión del proyecto del Ministerio de Salud Mental y Adicciones, para concientizar sobre la prevención del suicidio en Mendoza".

GABRIEL MANRIQUE / MEDICO – BAILARIN – CANTANTE

EDAD: 24 años.

ALTURA 1.74

Dixit: "Soy candidato porque creo que puedo hacer un gran aporte a la comunidad desde el ámbito de la salud y la educación. Lo que me identifica es la perseverancia y mi inquietud por siempre hacer cosas nuevas".

CHARLI MOLLE / ESTUDIANTE DE LIC. ARTE DRAMATICO

EDAD 21 años.

ALTURA 1.74

Dixit: "Mis objetivos son representar y llevar adelante proyectos sociales para la comunidad LGBT+; y visibilizar las problemáticas que afectan a los miembros de la comunidad especialmente del sur mendocino".

PABLO SCHIAROLI / PELUQUERO ESTILISTA – ARTISTA DRAG

EDAD 31 años.

ALTURA 1.75

Dixit: "Mi objetivo es posicionar nuestros espectáculos y arte de calidad como promoción turística de Mendoza. Es necesario que las Agencias de Viajes, tengan un sector destinado a la comunidad, promoviendo así cualquier tipo de actividad; ya sea diversión nocturna, espacios de arte LBGTQ+, etc. Quiero lograr que Mendoza sea Sede Internacional del Turismo LGBTQ+".

BRUNO VICENCIO / FOTOGRAFO – EMPLEADO DE COMERCIO

EDAD 22 años.

ALTURA 1.75

Dixit: "Teniendo la oportunidad de portar la voz de todo el colectivo, deberíamos luchar aún más por la inclusión de la educación sexual integral en instituciones públicas y privadas, pudiendo así salvar vidas, comenzando con las más vulnerables, los más jóvenes".

GENERO FEMENINO

NICOLE JUAREZ /CAPACITADORA PROFESIONAL – COSMIATRA- ACTRIZ

EDAD 41 años.

ALTURA 1.78

Dixit: "Me siento y considero una mujer con las ganas y fortaleza de hacer de este país, un país totalmente inclusivo. Para eso seguiré trabajando como lo hago desde hace años, generando talleres de capacitación de empleos para el colectivo trans".

AGOSTINA CONCINA / REALIZADORA AUDIOVISUAL – CAMARERA

EDAD 20 años.

ALTURA 1.59

Dixit: "Quiero darle más visibilidad a la comunidad LGBTQ+ mediante una productora audiovisual que brinde oportunidades laborales a través campañas inclusivas. Desde las redes sociales, propagandas y cortometrajes con el fin de poder darle más voz y seguridad a aquellos que no se sienten acompañados en sus procesos, tanto sexuales como de género".

JOHANA DAVALOS / PROFESIONAL DE LA BELLEZA – MODELO

EDAD 22 años.

ALTURA 1.79

Dixit: "Quiero promover que la imagen de una persona trans no se basa en su genitalidad, ya que la identidad de género va más allá de la imagen y estereotipo de una sociedad machista. Como profesional de la belleza quiero facilitar las herramientas y el conocimiento necesario para ejercer una profesión dentro de este rubro, para lograr un ingreso más seguro y que no vaya en contra de la salud física, psicológica y sobre todo en contra de la vida".

ROCIO GARCIA / MODELO PUBLICITARIA – COMERCIANTE

EDAD 23 años.

ALTURA 1.65

Dixit: "Quiero proponer un ambiente más inclusivo y más empático. Quiero ayudar a los que están más aislados, los que no tienen con quien hablar. “Quiero escucharte y acompañarte en todo tu proceso”. Quiero ser esa persona de la que los demás digan 'ella me ayudo'".

LOLY OLGUIN / VOCAL COACH- CANTATE-ACTRIZ

EDAD 42 años.

ALTURA 1.70

Dixit: "Mi propuesta es visibilizar mi experiencia de mujer trans, nunca es tarde para dar a luz quienes somos. Poder generar espacios de escucha, de contención para mujeres trans, impulsando la idea que ser adultas no sea un impedimento".

GENERO DRAG

ARIA GREENVILLE /COMERCIANTE-MAQUILLADORA

EDAD 27 años.

ALTURA 1.76

Dixit: "Me gustaría crear proyectos y trabajar en centros de educación para terminar con la discriminación, el bullying y los abusos. Informar y orientar a todos esos jóvenes que no se animan a salir del closet, quiero trabajar para que se garanticen los derechos civiles de cada persona como el trabajo, la salud y el estudio".

FRAZZU / ESTUDIANTE DISEÑO DE INDUMENTARIA

EDAD 20 años.

ALTURA 1.70

Dixit: "Me gustaría llevar este arte a aquellas personxs que les apasiona, las cuales al no tener el espacio o donde indagar no lo hacen y queda como un sueño pasajero"

NINA REYNA / EMPLEADO PUBLICO-ARTISTA

EDAD 29 años.

ALTURA 1.83

Dixit: "El carisma es mí principal cualidad seguida de un gran compromiso y amor por este arte. En esta Vendimia para Todxs voy con el propósito de trabajar para fortalecer la salud mental de toda la comunidad y en pos de una unión colectiva".

¡A votar!

Encuesta ¿Quién debería ser rey de la Vendimia para todos? Luis Fernando García Christian Bravo (ex Henríquez) Gabriel Manrique Charli Molle Pablo Schiaroli Bruno Vicencio

Encuesta ¿Quién crees que será la reina de la Vendimia para Todos? Nicole Juarez Agostina Concina Johana Davalos Rocío García Loly Olguín