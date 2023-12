Cómo ganar entradas para no perderte la fiesta del año: llega la White Night en Hyatt

Falta muy poco para que llegue una de las fiestas del año. Ya muchos cuentan los minutos: es que Park Hyatt Mendoza, este año acompañado de MDZ, vuelve a vestir de blanco y luces su mítica terraza con la "White Night"... ¡y la party será increíble!

Se trata de un momento para decirle adiós al 2023, a un año complicado, duro, que pareció larguísimo... y celebrar con amor, buenos deseos, bailando y rodeados de amigos con el objetivo de irradiar luz para recibir al 2024 con buena energía. La noche del jueves 21 de diciembre, a partir de las 20 horas no podés faltar a la última fiesta del año, que será también una de las mejores.

La mejor música está asegurada de la mano de Igna Aguinaga, y la coctelería de autor será espectacular. Al mismo tiempo acompañará la propuesta gastronómica del Executive Chef de Park Hyatt Mendoza, Franco Canzano, con delicias que serán para aplaudir de pie.

¿Cómo hacemos para conseguir las entradas?

Podés enviar un whatsapp haciendo click aquí y pidiendo asesoramiento, o simplemente podés acercarte a la recepción del hotel, en calle Chile 1124 de Ciudad de Mendoza. ¡Apurate a comprarlas, porque se agotan!

¿Qué nos ponemos?

El color blanco significa renovación, novedad, nuevos caminos. Para desearnos todo eso y mucho más, el dress code de la fiesta será, justamente, el color blanco.

Decidimos consultar a nuestra asesora de imagen y productora de modas preferida, Mery Montes de Oca, para que nos guíe a la hora de elegir el outfit.

"A la hora de cumplir con la consigna 'total white', si el evento es casual y durante el día, una bermuda y un top son ideales. Este verano los shorts se alargan y dan paso a bermudas pinzadas, ideales para un look cómodo y muy canchero. Podés combinarla con un top al cuerpo y un chaleco largo para destacar tu silueta en un look monocromático. Una de las telas ideales para los looks casuales de verano es el lino, ya que es un material fresco y que aporta una impronta más hippie chic al look".

El lino, siempre una buena elección en el verano.

"Los eventos al atardecer son ideales para llevar outfits que mezclen prendas casuales con otras más formales o de noche. Llevá una falda de cuero ecológico en blanco o natural combinada con un top tejido para combinar dos de las tendencias del verano. Si tu estilo es más clásico, los vestidos largos, sueltos, en telas livianas y con detalles sutiles en puntilla o broderie son ideales para crear una imagen femenina y etérea" considera Mery.

Varias opciones, para todos los gustos.

"Si el evento tiene lugar a la noche y es de estilo más formal y tradicional, es momento de apostar por telas más lujosas y con brillo sutil. Las faldas largas de satén en tono blanco o natural son ideales para combinar con un top de estilo lencero, para elevar el look elegí sandalias metalizadas de taco fino. También podés elegir un pantalón de paillettes blancos, combinado con un crop top ceñido, para completar el look elegí el blazer de paillettes que combina con el pantalón.

Un look amado por Mery Montes de Oca.

"Para los hombres lo ideal para un look blanco de día es un bermuda de gabardina (que puede ser de un tono beige muy claro) con una remera blanca de cuello polo. Los sunset permiten más opciones, pudiendo elegir una camisa suelta de lino blanco con las mangas arremangadas para darle un estilo más descontracturado. Se puede combinar con un jean blanco, pantalón tipo chino claro o para los más desestructurados con un pantalón de lino suelto", cierra Mery.

¡Mirá algunas de las fotos de ediciones anteriores, para inspirarte!

