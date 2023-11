Cuánto sale comer en los restaurantes de Mendoza que ganaron estrellas Michelin

La provincia atraviesa un momento histórico en materia de turismo y gastronomía. Son cuatros los restaurantes de Mendoza que recibieron una estrella de la prestigiosa Guía Michelin. En la nota te contamos cuánto cuesta comer en los restablecimientos ganadores.

Los restaurantes mendocinos recibieron este galardón en la ceremonia llevada a cabo el viernes 24 de noviembre en el Arena Studios (CABA). Las estrellas Michelin solo las reciben las mejores cocinas del mundo y se lucen como muestra de excelencia en calidad.

Los galardonados mendocinos que ya pueden lucir esta condecoración son Brindillas (chef Mariano Gallego), Zonda Cocina de Paisaje (chef Augusto García), Casa Vigil (chef Iván Azar) y Azafrán (chef Sebastián Weigandt). Ellos son los representantes de la cocina mendocina ante el mundo y son parte de la Guía Michelin, una vidriera internacional donde se ubican los más prestigiosos de la gastronomía mundial.

“El reconocimiento de la Guía Michelin destaca la excelencia gastronómica de Mendoza y refuerza el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo del turismo y la consolidación de la región como un destino gastronómico de clase mundial”, señaló el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, ante los ganadores.

El mandatario también expresó que este reconocimiento "se traduce en empleo genuino, generación de riqueza y crecimiento. Sin duda, la gastronomía es una de las patas más importantes en este momento de la provincia y con estas distinciones va a contribuir mucho más aun”.

¿Cuánto sale comer en los restaurantes con estrella Michelin?

MDZ realizó un relevamiento en cada uno de los restaurantes ganadores de la provincia para conocer cuáles son sus propuestas gastronómicas más elegidas por los clientes y cuánto cuesta comer en cada uno de ellos.

Zonda Cocina de Paisaje, Lagarde (chef Augusto García)

Al recibir el galardón el chef de Zonda, Augusto García, compartió en sus redes sociales junto a una foto de todo el equipo: “Esto es @zonda.lagarde” y agregó: “¡Ellos son Zonda! Al final de un 2023 complicado, se terminó cumpliendo uno de mis más grandes sueños, todo gracias a este impresionante equipo. Les estoy eternamente agradecido”.

Este restaurante ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, ofrece un Menú Cuyano de tres pasos, con vinos de Bodega Lagarde, infusiones y petit fours por $65.000 por persona. Entre sus platos se destacan los sabores mendocinos con productos locales. El Chef Augusto García de Zonda

Brindillas (chef Mariano Gallego)

En las redes sociales de Brindillas compartieron la alegría de haber sido uno de los restaurantes argentinos ganadores. “Si hace quince años alguien nos hubiese dicho que íbamos a escribir esto, acá en Mendoza, no lo hubiésemos creído. Muchas gracias a la guía Michelin, de corazón, por ubicarnos en el mapa de la gastronomía mundial”, expresaron en su cuenta de Instagram y sentenciaron: “Gracias también por relanzarnos a seguir creyendo en la calidad de lo que hacemos, ya que en general es un rubro donde los rankings dependen del lobby y los contactos y de invitaciones gratis para evaluar. Esto demuestra y reafirma a su vez que el trabajo en serio, la perseverancia, la honestidad y la capacitación constante, son aún, un camino transitable”.

Brindillas, situado en calle Guardia Vieja, Luján de Cuyo, ofrece dos tipos de menú. El Menú Brindillas de siete pasos, cuyo valor es de $22.500, y el menú Degustación de diez pasos, con un costo de $32.500. Ambas propuestas pueden ser elegidas con la opción de maridaje o bien escoger un vino de la selección de etiquetas. Brindillas ofrece menú de 7 y 10 pasos. Foto: Brindillas

Azafrán (chef Sebastián Weigandt)

"Lo más emocionante fue ver el reconocimiento de la industria, principalmente con Sebastián, el chef. Nosotros pasamos por momentos durísimos y llegar ahí a la entrega donde se acercaban personas que yo admiro, que vengo siguiendo hace un montón de tiempo, y que nos decían 'si ustedes nos ganan, rompemos todo esto', me puso la piel de gallina. No podía creerlo, me emocionó mucho eso, más allá de la estrella Michelin que obviamente también es importante, ver que gente que yo admiraba nos está mirando de igual a igual, significa que hemos logrado un estándar que siempre nos impusimos", expresó Matías Fraga, dueño de Azafrán en diálogo con MDZ Radio.

El restaurante, ubicado en uno de los polos gastronómicos de la Ciudad de Mendoza, Avenida Sarmiento, ofrece un menú de tres pasos, Experiencia Resumida, (snack, entrada principal, postre) por $34.500 por persona; más maridaje $18.000. Mientras que el menú de cuatro pasos, Experiencia Prolongada, (snack del día, entrada, principal, postre) este tiene un costo de $42.000; más maridaje $22.000. Azafrán se encuentra en calle Sarmiento. Foto: Tripadvisor

Casa Vigil (chef Iván Azar)

“Fue una alegría enorme. Para un gastronómico no existe nada más importante, emotivo y que llene de orgullo que una estrella Michelin”, comentó el gerente de Casa Vigil, Maxi Mastrángelo, a MDZ diario y añadió: “Nosotros en Casa Vigil somos 150 personas ubicados en muchas áreas donde se trabaja muy fuerte. Fue emocionante llegar a la bodega luego de recibir el premio y que todos nos estuvieran esperando”. Casa Vigil tiene su menú estrella de 7 pasos.

El menú estrella en este restaurante, ubicado en la localidad de Chachingo, Maipú, es el de 7 pasos, el maridaje lleva de 7 a 10 vinos para acompañar cada paso del menú degustación. El valor de esta opción es de $75.000 por persona.