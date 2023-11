Los ganadores de las estrellas Michelin hablaron del premio, las polémicas, la competencia, el Estado y los sueños

Cuatro restaurantes mendocinos recibieron el histórico galardón en la ceremonia llevada a cabo el viernes 24 de noviembre en el Arena Studios (CABA). Con la conducción de Iván de Pineda, las instituciones gastronómicas de Mendoza fueron condecoradas con las estrellas Michelín, las cuáles sólo relucen en las mejores cocinas del mundo.

Vale decir que obtener estrellas Michelin como calificación y certificación en sus restaurantes ha desvelado a generaciones de chefs, convirtiéndose en un sueño y a veces, en una obsesión. Por supuesto, son lo primero que se menciona sobre los restaurantes que las tienen.

Los galardonados mendocinos fueron Zonda Cocina de Paisaje (chef Augusto García), Casa Vigil (chef Iván Azar), Brindillas (chef Mariano Gallego) y Azafrán (chef Sebastián Weigandt), todos ellos con orgullo y consiguieron posicionar a la provincia de Mendoza como un centro gastronómico de primer nivel en todo el mundo.

En ese contexto, MDZ Radio 105.5 FM recibió en su estudio a Sofía Pescarmona, dueña de Zonda Cocina de Paisaje, Matías Fraga, dueño de Azafrán, y Alejandro Vigil, dueño de Casa Vigil, para que cuenten todos los detalles sobre este Óscar de la gastronomía, qué sienten al haber obtenido el prestigioso galardón y si el mismo los interpela.

"Primero vienen los empresarios, y mañana vienen los chefs", comenzó la charla, avisándoles que mañana recibiremos en el piso a los cuatro cocineros ganadores de las deseadas estrellas. Los emprendedores dijeron estar "muy contentos y emocionados por lo sucedido" y aseguraron que "ahora hay que ponerse a trabajar para estar a la altura de las exigencias".

Alejandro y Sofía, al aire en MDZ Radio.

Por un lado, Matías Fraga relató las sensaciones vividas en aquella noche excepcional: "Lo más emocionante fue ver el reconocimiento de la industria, principalmente con Sebastián, el chef. Nosotros pasamos por momentos durísimos y llegar ahí a la entrega donde se acercaban personas que yo admiro, que vengo siguiendo hace un montón de tiempo, y que nos decían 'si ustedes nos ganan, rompemos todo esto', me puso la piel de gallina. No podía creerlo, me emocionó mucho eso, más allá de la estrella Michelín que obviamente también es importante, ver que gente que yo admiraba nos está mirando de igual a igual, significa que hemos logrado un estándar que siempre nos impusimos".

Matías Fraga, de Azafrán.

Por su parte, Alejandro Vigil aseguró que "la enogastronomía y el turismo que tenemos derrama mucho más que nuestra primera actividad que es el petróleo. Mendoza tiene dos condimentos que son fundamentales, uno es su identidad: en todos los restaurantes utilizamos productos mendocinos. Y la segunda es el turismo que ha llegado desde el ámbito internacional. Es un turista con conocimiento de la gastronomía del mundo, y ellos nos ha empujado a este instante, nos ha solicitado una gran calidad. Las estrellas Michelin confirman que nuestros restaurantes están a un altísimo nivel. No solamente los que han sido condecorados o recomendados, los que han ganado una estrella son buenos, sino que hay una gran cantidad de gente haciendo las cosas muy bien en nuestra provincia".

Ale Vigil, de Casa Vigil.

Sofía Pescarmona habló sobre la cultura gastronómica de la provincia de Mendoza: "Creo que Mendoza viene trabajando ya hace diez años muy fuerte en este proceso, entonces para mí este reconocimiento es muy lindo. Con Ale Vigil hace 15 años que venimos diciendo que queremos que Mendoza sea como Lima, y entiendo que es un objetivo compartido que tenemos hace mucho y por eso creo que todos hemos traído muchos chefs internacionales para que nos ayuden a formar y a educar a nuestros equipos. No era algo fácil, pero entendimos que teníamos que traer a esos maestros para formar a nuestra gente y creo que los equipos estuvieron a la altura. Ahora ellos están innovando y explorando, ya subieron a un nivel muy interesante y creo que vamos a llegar a más. Estoy convencida de que Mendoza tiene posibilidades enormes". Sofía Pescarmona, de Zonda Cocina de Paisaje.

Los tres condecorados coincidieron en que "hay que mejorar las condiciones para que el sector continúe creciendo. Todo esto no refiere al ego de recibir una estrella Michelín, sino que hay que entender que esto puede cambiar la dinámica económica de una provincia". Además, aseguraron que el mayor problema de la gastronomía local es que "es muy difícil ser rentable, entonces hay que empezar a actuar para que todos estos restaurantes puedan serlo".

Una entrevista imperdible en MDZ Radio.

Los empresarios además hablaron del esfuerzo privado pero también de la responsabilidad del Estado, y de lo que falta hacer. "Hay cosas que faltan que no nos explicamos por que faltan. No entendemos por qué no se hacen", expresaron. En la entrevista completa, podés escuchar opiniones sobre la polémica instaurada en redes discutiendo los premios y el versus Mendoza - Buenos Aires, la relación de los gastronómicos y los restaurantes entre sí -¿se quieren? ¿compiten?-, los pensamientos sobre el apoyo que debería brindar el Estado, los sueños y el futuro, y mucho más.

Escuchá la entrevista completa (e imperdible), a continuación: