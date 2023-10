Pampita se prepara para el verano con las bikinis más favorecedoras

Pampita es una de las modelos más populares de Argentina y su éxito no para de crecer. Incluso, como broche de oro, se convirtió en embajadora de la firma internacional, Jean Paul Gaultier, que la invitó a México para un exclusivo evento semanal. Desde las paradisíacas playas mexicanas, la influencer enseñó su figura con distintas bikinis ideales para el verano.

Muy favorecedoras, estos trajes de baño pueden ayudarte a realzar tu silueta en la playa o piscina según tu estilo. Estos fueron las elegidas por Pampita en su espectacular viaje.

Pampita logra las mejores postales en bikini desde México. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Apenas arribó a suelo mexicano, Pampita se adentró en una de las playas y hoteles más exclusivos, en donde pasaría el resto de su semana junto a otras embajadoras de la casa de moda francesa. En su primer postal, pudimos verla con una bikini rosada caramelo formada por corpiño triángulo y tanga a la cadera.

Con unos sutiles apliques de metal redondo, este traje de baño es uno de los más versátiles que puedes agregar a tu armario. Ya sea en este color tendencia o en uno neutro como blanco o negro, la bikini de corte clásico es ideal para mujeres con busto prominente que necesiten un buen sostén para resaltar esta zona de su cuerpo.

Con variedad de modelos, la argentina conquistó nuestros corazones con sus ideas para el verano. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Para quienes buscan generar un efecto de agrandamiento de busto y cuentan con caderas voluptuosas, lo mejor puede ser apuntarse por una bikini similar a la que usó Pampita. La modelo posó en su habitación con un diseño brillante, en color cobre, que contaba con corpiño de finos tirantes y bombacha alta de inspiración vintage.

La silueta creada por este traje de baño, en la que se trata de equilibrar la zona de las caderas con la del busto, es una de las más elegidas verano a verano por su comodidad. ¿Tu ya tienes una?

Lo mejor es que prueba que las bikinis y las enterizas siguen siendo las estrellas del verano. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Por último - pero no menos importante -, si no te sientes cómoda o no es tu estilo usar bikinis, Pampita también apoya las enterizas. Esta vez, la conductora decidió usar una de escote redondo, en color naranja terracota y blanco, a la que acompañó con un kimono estampado en diferentes colores.

Este modelo luce perfecto en mujeres que desean destacar sus curvas y al mismo tiempo mantener el clasicismo. El hecho de que sea cavada también ayuda a alargar las piernas sin necesidad de usar zapatos.

Aunque aún nos separen dos meses del verano, estas bikinis de Pampita ya nos impulsan a pensar en nuestra próxima inversión 2024. ¿Cuál es tu modelo favorito?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!