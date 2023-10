Fiesta electrónica y furor total: todas las instantáneas de una noche tecno

La movida electrónica, tecno y dance en Mendoza crece y sus adeptos se multiplican. Son cada vez más los que se unen a la tribu que sigue a impresionantes Dj's que visitan "la tierra del sol y del buen vino", y por otro lado, también son muchos los mendocinos que se animan y que crecen como Dj's en este sentido.

MDZ hoy te muestra una galería de fotos de una noche electrónica mendocina, en Koi Club, un reconocido boliche ubicado en Maipú.

Julian Jeweil dijo presente en la Argentina, y eligió Mendoza para un toque que quedó en la retina y los oídos de los que dijeron presente. Este DJ francés afincado en el sur de Francia, en la ciudad de Berlín y en los top de charts de Beatport.encontró su característico sonido a través de sus numerosas producciones y sets en vivo, todos determinados por un estilo melódico de techno.

La aventura comenzó en 2007 cuando lanzó su primer éxito "Air conditionné", que rápidamente se ubicó en el puesto número 1 en ventas de Beatport, fue el primero de una larga serie de números por venir.

Un poco de historia

Según se cuenta en la página b4bookings.com, En 2010 Julian firmó con dos prestigiosos sellos: Plus 8 Records y Cocoon, en el que lanzó el EP "Color", su single "Soho", clasificado # 1 en el Top 100 de Techno en Beatport. El mismo año, el EP "Techno Corner" se lanzó en Form Music, el sello de su amigo Popof. El mismo año también le fue encargado un remix para Moby ("Stay Down"). En 2011 confirmó su presencia en la escena Techno al lanzar su segundo EP con Plus 8 Records (Hermanos Ep).



En 2012, Julian Jeweil lanzó su tercer EP con Plus 8 Records (Bastard EP), con sus cinco canciones apoyadas por los mejores artistas del mundo. En 2013 comenzó el año de la mejor manera posible, con dos remixes para los prestigiosos artistas Deadmau5 y Pan-Pot que ambos llegaron al número 1 en el Beatport Techno Top Ten. Fueron seguidos por el excelente EP "Mad" con Form Music.

Julian también firmó en 2013 tres lanzamientos con el reconocido sello Minus de Richie Hawtin: "Don't Think" EP (Número uno en el Top 100 de Beatport), "She's Hot" EP, y un remix para el Techno Master, Adam Beyer, quien produjo junto a Ida Engberg la pista "Unanswered question" en Drumcode. En 2014, lanzó dos EP más con Minus: "Rumble" y "Los Pistolos".

En 2015, en medio de un programa de giras cada vez más denso, tuvo más lanzamientos con un éxito asombroso: un nuevo EP, “Bird”, en Minus y un remix, “COAR”, encargado por el artista Marc Houle para su álbum Restored (lanzado en abril 2015 también en Minus). Otoño de 2015 vio una serie de remixes comisionados por la leyenda Pete Tong, además de Sian, Pig & Dan y Joseph Capriati. Septiembre también vio uno de los mayores logros del artista: cuatro de sus temas se incluyeron simultáneamente en los temas de las diez mejores ventas de Beatport: "And We", "Meteorite", "Bird" y "Wax". A finales de 2015, Julian Jeweil fue oficialmente coronado como el DJ Techno número 1 en Beatport. En 2016, Julian Jeweil lanzó otro EP en Form Music, "Destination" que, aclamado por la crítica, fue un éxito instantáneo en ventas.

Un año más tarde, después de un programa intensivo de giras en todo el mundo entre las que destacan actuaciones escenarios como Ultra Music Festival / Resistance, el peso pesado francés volvió a trabajar con Adam Beyer y lanzó sus primeros (y enormemente exitosos) dos EP en Drumcode, "Rolling" y " Space".

En 2018, Julian Jeweil finalmente estaba listo para lanzar su primer LP, "Transmission", también en Drumcode. El álbum fue uno de los primeros éxitos monstruosos de 2019, generando múltiples éxitos de éxitos de Beatport y llegando a los 3 mejores géneros además de All Genders.

¡No te pierdas la galería de fotos de la fiesta!