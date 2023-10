Maricel Valdéz: "En Argentina, hoy hacemos vinos diferentes"

Maricel Valdéz es otra de las jóvenes profesionales que marcan el ritmo del estilo de vinos argentinos de alta gama. Desde el 2021 forma parte de Familia Millán, en proyectos enfocados en alta calidad, en desarrollos de nuevos terruños y la exploración como motor principal de la innovación.

Allí hay aparecido etiquetas muy atractivas y estilos de vinos que muestran otra faceta del vino argentino y que sirven para seguir incursionando en el estudio de los distintos lugares y cepajes que pueden tener un gran futuro en el país.

La joven enóloga llegó a Mdz y aquí podes revivir la nota completa:

¿Qué le gusta al brasilero del vino argentino?

Es un consumidor al que le gustan mucho los vinos concentrados, estructurados y con madera, con ese final goloso o dulce. Pero nosotros hemos roto algunas estructuras, y empezamos con un proyecto de blend de variedades, que hablan de la zona de origen y eso llamó la atención. Y se van abriendo a otros estilos.

Una de sus últimas creaciones. Foto: Rodrigo D'Angelo.

¿Hay vinos que toman los enólogos y por otro carril los que toma la gente? ¿O coinciden?

Coinciden. Ahora creo que estamos en un momento de un cambio grande en la enología. No estamos haciendo vinos como antes. Estamos en la búsqueda de vinos con más precisión, con más elegancia, fáciles de tomar, que no sean pesados... sin desmerecer lo anterior, por supuesto. Pero lo cierto es que al final, todo depende del momento que esté viviendo cada uno. Porque las personas atravesamos diferentes estados de ánimo y según el momento o la situación, descorchamos esta o aquella botella.

La idea es que el consumidor en algún momento empiece a mirar las etiquetas y que vea el nombre del lugar de dónde viene el vino. ¿Se está logrando?

Si, pero hay que educar. O sea, hay que lograr que el consumidor tome sabiendo más de la zona de origen de ese vino. Para que se comience a hablar de distintas zonas y que el consumidor se de cuenta de que está tomando algo diferente, de un lugar que tiene características específicas producto del estudio, el trabajo que se hace en ella y las virtudes que tiene... hay que estar dispuestos a empezar un camino de enseñanza.

Una nota que dio para la charla. Rodrigo D'Angelo.

Según la demanda... ¿hay más vinos tintos o blancos?

En este momento se hace más vino tinto que blanco, pero yo creo que el blanco viene creciendo fuerte. También el rosado. No sé si se van a igualar al vino tinto, pero sí veo que la gente está tomando más vino blanco y que también se está yendo hacia los vinos blancos de la nueva escuela, que son más frescos, más nerviosos. No se está quedando con los vinos blancos clásicos con madera. Está bueno esto, porque la gente está abriendo la cabeza.

Hoy hay más intervención de mujeres dentro del mundo del vino…

No sé si hay más intervención. Las mujeres siempre estuvimos en el mundo del vino, siempre. Lo que pasa es que no teníamos la imagen, la visibilidad que tenemos ahora... pero siempre existió la mujer en el mundo del vino. Ahora siento que tenemos mucha más exposición y eso se ha trabajado fuerte, ha sido el resultado de mucho esmero.

Falta todavía, pero claramente tenemos más exposición ahora.

¿Por dónde va tu idea de estilos de vinos hoy?

Yo lo que quiero es seguir buscando la calidad, la excelencia, ser constante. O sea, uno puede hacer un buen proyecto al principio, pero si uno no es constante en lo que hace y no mantiene la calidad, se puede caer, te pueden pasar mil cosas.

Ustedes prueban un vino terminado, pero atrás de eso hay miles de historias, miles de situaciones que pasan. Lo cierto es que día a día hay que seguir buscando la perfección y estudiar y aprender, porque el mundo del vino es muy grande y dinámico, además de fascinante.

¿Cómo está influyendo en la actualidad esta tendencia mundial que hay de vincular a la sustentabilidad al desarrollo del vino? Hay vinos orgánicos, biológicos, biodinámicos, naturales...

Es fundamental que empecemos a cuidar el medio ambiente. Siempre digo que esa idea debe adaptarse a tu estilo de vida, casi naturalmente, sin forzarla.

He hecho vinos orgánicos y biodinámicos en el pasado, ahora no los estoy haciendo. Y si me toca volver a elaborarlos, no tengo ningún problema.

La nota completa en el video de MDZ. Fotos: Rodrigo D'Angelo.

¿Cómo estamos parados en el concierto mundial de vinos?

Argentina está bien posicionada desde hace un par de años. Y sigue creciendo. Lo importante es que tenemos que mostrar más, que tenemos buena calidad, y que podemos ser constantes, consistentes. Pero sin dudas, ya estamos posicionados como un destino de vinos, de buenos vinos.

Si tuvieras un viaje a la luna y tenés poco espacio en el cohete y podés llevár un vino nada más para disfrutar, ¿Que llevas?

Ahora vamos a hacer una presentación de un vino nuevo que se llama La Cúpula, que es un blend de montaña. Es un Malbec y es como mi hijo. Son todas microvinificaciones de 14 viñedos diferentes del Valle de Uco, donde fui eligiendo las parcelas, con selecciones minuciosas de racimos por racimos. Y fui buscando el momento adecuado de cada una para ver en qué momento estaban justas. Lo llamo un producto integración y con un lema esencial: todos juntos podemos seguir siendo únicos. Porque es un vino que tiene muchas capas, y a medida que se expresa, que lo vas probando, vas a poder encontrar diferentes notas esenciales de cada zona.