Sunset, bodegas, música y show: la tendencia del verano

Se trata de una tendencia que es furor en las estaciones cálidas de un tiempo a esta parte: los sunsets gozan de buena salud y tantos locales como turistas lo eligen como el momento de disfrute.

"A mi la onda boliche no me va: no me veo saliendo recién a las 2 de la mañana, como se hacía hace 10 años atrás; metiendo previas y toda esa onda. Me parece genial disfrutar al aire libre, la puesta de sol", dice Sofía, una joven de Palermo que está de visita en Mendoza con amigas.

"En un buen sunset comés rico, tomás algo, bailás y te vas a dormir en un horario decente, con la posibilidad perfecta de disfrutar el otro día haciendo turismo sin estar con resaca", completa Juliana, que es chilena y salió a bailar pero entre los viñedos.

"Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas Mendoza es la reina de los atardeceres, más aún cuando se trata de sunset entre viñedos con la hermosa vista de los picos de la Cordillera de los Andes de fondo. Una postal irresistible que nadie quiere perderse", aporta Katrina, brasileña que viajó a la "tierra del sol y del buen vino" con su novio.

MDZ salió de ronda y esta vez te muestra algunas postales de un "cool moment" en Luján de Cuyo. Familia Bressia organizó un sinset con mucha onda en donde la línea Sylvestra fue la protagonista.

La sorpresa absoluta fue la presencia del astrólogo y conductor Joe Fernández, que presentó un momento divertido e interactivo con un fragmento de su stand up astrológico, amalgamando el mundo de los signos con algunos de los vinos más representativos de la bodega.

Por supuesto también hubo delicias gastronómicas repartidas en estaciones diferentes, y luego la mejor música de la mano del set de Antonietta Dj.

El sol se ocultó detrás de las montañas, el cielo regaló colores mágicos, se encendieron los fogones y todos pudieron disfrutar de un maravilloso atardecer.

No te pierdas, a continuación, una galería de fotos como solo MDZ Sociales pued emostrarte:

Una tarde en Luján de Cuyo para disfrutar.

Joe Fernández, súper amigo de los Bressia.

Una noche con los muchachos.

Salida de amigas.

Julieta Navarro, Federico Croce, Sofía Ruiz Cavanagh y Lucas Jerez.

Muriel del Barco y Valentina Mussuto.

Marita Bressia, Matías Dellacasa y sus hijos.

Lila Levinson junto a una amiga.

Anita Yanzón y Alicia Sisteró.

Sofi Ruiz, Ceci Estelrich, Fede Lancia, Flor de Bodegas y una amiga.