Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Globos de Oro 2023

¡Llegó la temporada de premios! Durante los próximos meses, las principales estrellas de Hollywood harán su pase por las alfombras rojas antes del gran evento final, los Oscar.

La entrega número 80 de los Globos de Oro regresó en vivo desde el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, después de una pausa en 2022, cuando la ceremonia se detuvo porque la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que selecciona a los nominados y ganadores de la noche, fue acusada de errores financieros y éticos.

¿Cuáles fueron esas acusaciones? Entre otras afirmaciones, la HFPA fue cuestionada y denunciada por la continua falta de diversidad dentro de sus listas de nominaciones y por la escasa cantidad de miembros.

El evento de este año fue presentado por el comediante Jerrod Carmichael, quien ganó un Emmy por su especial de HBO Rothaniel y también protagonizó la comedia de situación The Carmichael Show. Algunos de los principales nominados de la noche han sido Ana de Armas de Blonde, Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once, Cate Blanchett de Tár y Viola Davis de The Woman King,

Sin embargo, poco antes de que las estrellas disfrutaran de la ceremonia y algunas recogieran sus estatuillas, una nueva alfombra roja brilló en las redes sociales y los canales de espectáculos.

Los Globos de Oro tienen una larga historia en el mundo fashion, y muchos de los vestidos más glamorosos de la historia se lucieron allí.

Es la primera gran alfombra roja de la temporada de premios de 2023, y a continuación te mostramos los looks elegidos por MDZ:

