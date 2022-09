Qué es el ramen, el plato sensación de la cocina japonesa

El ramen es de las comidas más populares en Japón desde la posguerra, ya que es una comida completa en un solo plato. Cada vez comienza a ser más conocido en todo el mundo y en Argentina crecen los restaurantes especializados. “El ramen se está abriendo camino en Argentina y es tan generoso que las variedades pueden ser infinitas”, aseguran los creadores del restaurante Nen Ramen @nen.ramen, especialistas en esta delicia japonesa.

Una de las claves del ramen es el largo tiempo de cocción del caldo, que puede llevar hasta 20 horas.

Si eres fanático de la cocina japonesa y deseas probar nuevos platos y sabores no puedes perderte la cuarta edición de la Gastro Japo Food Week @clubgastrojapo, del 7 al 14 de septiembre. Para este evento se podrán probar platos y sabores de la cocina japonesa en más de 50 emprendimientos a lo largo del país, tanto de manera presencial como en la modalidad delivery y take away.

Aquí expertos en ramen de Rosario, Viedma y Ciudad de Buenos Aires que formarán parte de este mega evento, comparten las claves de este plato sensación de la cocina japonesa, que según ellos mismos definen es mucho más que un alimento.

Qué es el ramen

El ramen es uno de los platos más difundidos de la cocina tradicional japonesa (Washoku), gastronomía que ha sido declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el año 2013.

“La atención en los pilares que conforman el ramen es fundamental. El caldo, los fideos alcalinos, el tare, los topping y los aceites”, aseguran los creadores de Kiyro @kiyroviedma, especialistas en comida tradicional nikkei. En Kiyro se destacan por su propuesta “nómada” ya que su cocina se traslada a la cocina de sus clientes o se puede pedir para llevar. Incluyen un servicio personalizado, que además llega con referencias y música de artistas japoneses para disfrutar más de los sabores.

Cómo está hecho el ramen

Desde Masaru Ramen @masaru_ramen, primer restaurante especializado en ramen y auténtica y tradicional cocina japonesa de la ciudad de Rosario, explican que para la preparación del ramen se precisan los siguientes ingredientes: huesos de cerdo y pollo, panceta de cerdo, cebolla de verdeo, huevo marinado, alga nori y fideos alcalinos. Las claves para un exquisito y auténtico ramen son un caldo de larga cocción, huevo con la yema blanda, fideos alcalinos y que esté servido en adecuada vajilla japonesa.

“El Ramen contiene fideos alcalinos, que resisten el calor del caldo durante más tiempo, caldo a base de proteína animal (aunque hay vegetarianos y veganos más livianos), los toppings compuestos de carnes -generalmente cerdo cocido en fetas finas-, huevo marinado (aji tamago), verdeo y aceites saborizados que completan la armonía del Ramen”, explican desde Nen Ramen @nen.ramen .

El caldo del ramen, el gran secreto. “Al caldo hay que dedicarle tiempo, hay que esperar, observarlo. El Tonkotsu, que está hecho con huesos, tiene una cocción de 17 horas (buscamos llegar a las 20) y es uno de los preferidos entre nuestros clientes”, aseguran desde Kiyro. “El tare, una salsa cremosa y dulce, y los aceites aromáticos realzan los caldos. Le dan esa terminación única a este plato que provoca más de una sonrisa al comerlo”, aseguran.

Hay muchas variedades de ramen, de acuerdo a las distintas regiones del Japón.

Qué tipos de ramen hay

“Las variedades están divididas por regiones en Japón, cada uno con su característica propia que se relaciona con su ecosistema y su cultura. Después la impronta de cada local también le suma. El Ramen es tan generoso que uno puede crear la especialidad que quiera, siempre y cuando profundice y dedique su vida a ello”, explican desde Nen Ramen.

En este local tienen una especialidad que es el Tonkotsu Hakata, característico del sur de Japón, Fukuoka. También figuran en su carta de Karee (Curry), Dashi (vegano), un Tonkostu Ahumado en el que exploran con @somoskenji. Para la Gastro Japo Food Week ofrecen Ramen de Pesca Nacional.

En Masaru Ramen ofrecen las siguientes variedades de ramen: Shoyu Ramen, Tonkotsu Ramen, Miso Ramen, Miso Tonkotsu Ramen, Shio Ramen, Sapporo Ramen y un ramen de la región de Nagasaki que es el Chanpon.

El ramen, mucho más que un alimento. “Cuando nos preguntan por ramen siempre digo que es un camino de ida. Yo lo tomo hasta como una meditación. Es pasión, dedicación y siempre buscando servir lo mejor”, aseguran desde Kyro.

Desde Nen Ramen coinciden en que este plato es mucho más que un alimento: “El que hace Ramen o quien se quiera dedicar a esto, que sepa que es un camino arduo, lleno de paciencia, desafíos y tienen que enamorarse de los fracasos porque ahí es donde está el regalo más grande, el aprendizaje que nos da. El Ramen es un camino de autoconocimiento, un camino espiritual. Puede sacar lo mejor o lo peor de uno. El Ramen es y seguirá siendo mi mejor maestro”.