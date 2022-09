La lujosa propiedad de Hugh Jackman con vista al río en New York

Hugh Jackman acaba de protagonizar una importante operación inmobiliaria. En la ciudad de New York, compró un lujoso penthouse que ofrece una imponente vista al río Hudson y por el mismo desembolsó un total de 21.125 millones de dólares.

Hugh Jackman invirtió más de 20 millones de dólares en su nueva propiedad - Fuente: eluniverso.com

Hugh Jackman: todas las claves acerca de su nueva propiedad

La noticia la informó The Wall Street Journal e indica que Hugh Jackman acaba de comprar un imponente y moderno penthouse en el barrio de Chelsea, en la ciudad de New York

El mismo estaba valuado en 25 millones de dólares, por lo que sorprende observar que el actor australiano lo consiguió por un monto poco menor: USD 21.125 millones.



Mientras espera por ver qué pasa con el tríplex que puso a la venta en el pasado mes de junio (está en West Village, New York, y por el mismo pide USD 38,9 millones), el protagonista de films como X-Men y Los Miserables ya se prepara para mudarse a una vivienda que cuenta con comodidades de todo tipo.

Hugh Jackman: así es su nuevo penthouse diseñado por Jean Nouvel

El nuevo penthouse de Hugh Jackman cuenta con 2 pisos y se encuentra ubicado en un moderno edificio de New York, el cual fue finalizado en 2010 y diseñado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel.



Este se inspiró en las vidrieras de la catedral gótica parisina del siglo XIII de Sainte-Chapelle. El resultado final es el de un edificio cuya fachada de cristales es tan inconfundible como innovadora.



El muro de la fachada comprende unos 1650 ventanales de cristales, cada uno de los cuales está posicionado en ángulos y direcciones diferentes.



Este diseño no solo permite gozar de una enorme luminosidad natural en los ambientes, sino que también ofrece una imponente vista del río Hudson, algo en lo que Nouvel pensó a partir de la relación de New York con sus paisajes naturales.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que Hugh Jackman adquirió esta moderna propiedad en New York?