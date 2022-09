Primavera 0: el debate de cortar totalmente la posibilidad de beber alcohol en Argentina

Con la llegada de este mes, empezamos a pensar en la primavera y con ello, en salir y disfrutar de los restaurantes y sobre todo de los blancos y rosados que llegan al mercado. Es una de las mejores épocas para los consumidores del vino, que se llena de color y disfrute en las bodegas de todo el país.

En medio de este lindo escenario, se viene discutiendo la posibilidad de que se transforme en Ley Nacional la tolerancia 0. Que implicaría la no posibilidad de ingesta de alcohol (en particular de vino) si uno conduce. Esto también alcanzaría a enólogos y especialistas, que prueban las muestras y tienen que trabajar con esta bebida que desde hace un tiempo es parte de la cultura y de los alimentos de los argentinos.

Con esto no quiero decir, de ninguna manera, que esté bien que no se discuta el tema. Para nada. El alcohol en exceso al volante es sumamente riesgoso, pero se ha comprobado que con un 0,5 gramos de alcohol en sangre no se producen más siniestros.

Con moderación

Luego de los datos alentadores que arrojó la pandemia y su año posterior, sobre el nivel de consumo de vinos de los argentinos, las cosas comenzaron a retomar su curso. La ingesta de vinos en la Argentina sigue bajando. Hoy llegamos con suerte a 18 litros per cápita y la tendencia no parece cambiar. Recordemos que en los años 70 se tocó el techo de 90 per cápita, claro era otro vino y otra realidad. Pero el dato preocupa.

El vino en el centro del debate.

Si a esto le sumamos una Ley de tolerancia 0. Bueno. Esperemos el milagro. Además de quitarlo de la mesa de muchos consumidores que tienen en su dieta dos copas diarias, incluso recomendadas por médicos y especialistas. Y dejar lugar a otras bebidas, sin alcohol pero con niveles de azúcar realmente preocupantes.

El debate tiene que tener moderación. Sobre todo no tener posturas extremas en este tema, porque realmente la problemática del consumo de alcohol afecta a toda una cultura de vida, que nada tiene que ver con los excesos.

Vino sin accidentes

Los datos lo reflejan, que la tolerancia 0 no reduce los accidentes. Y poner al vino en esa problemática complica además el debate.

Y realmente puede ser una gran oportunidad para que los diferentes actores del sector puedan encontrar un objetivo en común, frente a tantos inútiles enfrentamientos. Que promuevan una política integral y que se ejecute para realmente bajar los siniestros viales, producidos por el exceso de alcohol, en su mayoría provocados por otro tipo de bebidas, que no son el vino. Y sobre todo leyes que apunten a la prevención; y acciones especialmente dirigidas a los jóvenes, quienes están involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito.

Cierto que uno se solidariza de corazón con las víctimas de los accidentes de tránsito. Pero los problemas que tenemos en rutas y caminos, en las calles, en el manejo, existen más allá de tomar una copa de vino.

La imprudencia, la falta de conocimiento de las leyes de tránsito, la falta de penalidades más graves. Lo cierto, que más allá del alcohol al volante, es muy violento salir a la calle a manejar en la Argentina.

Disfrutemos de la primavera. Y que la tolerancia 0 sea para las conductas violentas y la falta de conciencia para vivir en sociedad.