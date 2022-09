Falafel con salsa de yogur: cómo lograr unas croquetas exquisitas en simples pasos

La del falafel es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía árabe. Su preparación es fácil y rápida, y la salsa de yogur es una de las mejores opciones para elegir como acompañamiento de estas croquetas.

El falafel se realiza a base de garbanzos, pero se puede reemplazar este ingrediente por habas - Fuente: pixabay.com

Falafel con salsa de yogur: todo lo que hace falta

Ingredientes

Para preparar estas deliciosas croquetas crujientes con salsa de yogur se necesitan:



Para el falafel

300 gr. de garbanzos

5 gr. de levadura química

2 dientes de ajo

2 cucharadas de perejil (fresco)

1 cucharada de cilantro (fresco)

1 cucharadita de comino molido

1 cebolla

Sal y pimienta negra recién molida (a gusto personal)

Aceite de oliva (cantidad necesaria)

Para la salsa de yogur

1 yogur natural cremoso

1 diente de ajo

1/2 limón (zumo exprimido)

30 ml. de aceite de oliva virgen extra

Menta fresca (a gusto personal)

Sal y pimienta negra recién molida (a gusto personal)

Cómo hacer el falafel con salsa de yogur: paso a paso

Elaboración

Lo primero que hay que hacer es hidratar los garbanzos secos. Para esto se recomienda sumergirlos en agua durante al menos 24 horas. Transcurrido este tiempo, escurrir la legumbre y colocar sobre papel absorbente por unos minutos.



A continuación, colocar los garbanzos hidratados en una procesadora y triturar hasta que queden con una consistencia homogénea y arenosa. Retirar y dejar reposar.



También en la procesadora, colocar la cebolla cortada, los dientes de ajo, el perejil y el cilantro frescos, el comino en polvo, la levadura química, la sal y la pimienta negra recién molida.



Mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien unidos. Hecho esto, verter la preparación sobre la masa de garbanzos e integrar con una espátula. Luego, dejar reposar el bollo durante 1 hora en un lugar fresco para que la levadura haga efecto.



Llegado este punto es momento de armar las unidades de falafel. Con las manos mojadas para que no se pegue la masa, formar pequeñas bolitas y luego aplastar hasta lograr la forma de las croquetas.



En una sartén con abundante aceite de oliva (suave, para que el falafel no adquiera tanto gusto) freír vuelta y vuelta durante 1 minuto. Es clave que el aceite esté caliente, pero no tanto.



Con los falafel ya terminados es momento de proceder con la salsa de yogur, cuya elaboración también es rápida y sencilla.



Para comenzar, hay que colocar el yogur natural en un bol. El paso siguiente consiste en agregar el diente de ajo (bien picado), el zumo de medio limón exprimido, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y las hojas de menta fresca (también bien picadas).



Con un utensilio de cocina mezclar hasta que todo quede bien integrado y listo, la salsa de yogur para acompañar los falafel ya está terminada y a punto para disfrutar.



¿Qué opinas? ¿Te gustaría probar esta deliciosa versión de falafel con salsa de yogur?

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.



Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.