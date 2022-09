Carolina de Mónaco tiene la cartera de bambú que va con todos los looks

Cuando Carolina de Mónaco hace una aparición pública, hay que tomar nota porque siempre hay una idea inspiradora de moda para tener en cuenta. Y así fue en el encuentro de la princesa monegasca con Mozah bint Nasser, ex jequesa de Qatar, en la sede de la UNESCO de París.

Carolina de Mónaco con la cartera de bambú que se destacó en su look simple y elegante.

Carolina de Mónaco lució tan elegante, como siempre, y sorprendió con una cartera con detalle de bambú que en sus manos fue viral al instante.

Así es la cartera de bambú de Carolina de Mónaco

La royal con más estilo de la historia siempre tiene el look justo para la ocasión indicada. Y el acto oficial en el que Carolina de Mónaco se encontró con la madre del emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, y presidenta de la Fundación Education Above All, no fue la excepción.

Fue una verdadera cumbre de dos mujeres de alta elegancia, y en el caso de la princesa monegasca, agregó como detalle de moda hallazgo una cartera negra con asa y cierre de bambú. El accesorio de Gucci fue el aliado perfecto del look de Carolina de Mónaco, protagonizado por una chaqueta de tweed blanca, con cuello, puños y forro de cuadros, a juego con los de la camisa de cuello redondo.

La princesa de Mónaco en el encuentro en París sobre educación.

Llevó la chaqueta de Chanel con pantalón negro y los clásicos zapatos bicolor de la casa de moda de cabecera del guardarropas de Mónaco. El conjunto de Carolina de Mónaco, sobrio y sofisticado, encontró en la cartera de bambú el detalle ideal para lucir también llamativo e innovador.

No es tan común que las mujeres de la realeza adopten complementos con materiales naturales. Y su outfit de inspiración working girl para el evento en París encontró en el bolso de mano con asa de bambú su toque de distinción y novedad. Se trata de un complemento que puede ir tanto con estilismos de noche y glamorosos como con conjuntos más simples y súper femeninos, como el que eligió la princesa monegasca.

La icónica cartera de bambú de Gucci vuelve a ser tendencia de la mano de Carolina de Mónaco.

El regreso de la icónica it bag de bambú de Gucci que también eligieron Grace Kelly y Lady Di tiene otro modelo de lujo, además de Carolina de Mónaco. Como ejemplo de que se trata de un accesorio que va con todos los looks, un modelo similar de cartera con manija de bambú usó recientemente el cantante Harry Styles.