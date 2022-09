Si tienes un baño o toilette pequeño, puedes lograr una sensación de mayor amplitud y luminosidad con algunos “trucos” de deco. Alfonsina Maga, creadora de @Deco_love_Real, comparte algunos tips y consejos para decorar toilettes y baños pequeños.

Aún los baños o toilettes más pequeños pueden tener su toque deco.

Cuáles son los materiales ideales. “Hay varios consejos para tener en cuenta para saber cómo dar luz y amplitud a un baño. Creo que está bueno reforzar que no hace falta que tengas luz natural, muchas veces estos espacios no cuentan con una ventana, pero igualmente hay recursos útiles para darle mayor luz y amplitud a un baño o un ante baño. El primero es siempre elegir materiales que le den brillo, no solo desde la mesada sino también los azulejos. Los materiales que tienen más luminosidad, con brillo propio, son claves en espacios pequeños”.

Elige colores claros. “Otro otro punto importante es elegir materiales claros para espacios pequeños. En estos casos el blanco es un gran aliado. Los colores que aporten claridad ayudan. Y en este punto está bueno que todo sea de tono claro, por ejemplo lograr que la bacha y el mueble sean del mismo color. Los azulejos siempre tienen que ser en colores claros, eso ayuda muchísimo a agrandar el espacio y a dar mucha más luminosidad”.

Apuesta por los espejos. “Otro punto a tener en cuenta es jugar con los espejos, o sea los espejos, ya que ayudan a multiplicar la luz. Siempre debes tratar de elegir el espejo que abarque la medida del espacio en donde va a ser colocado, cuanto más grande sea el espejo mejor. Los espejos de pared a pared son una excelente alternativa en ambientes pequeños porque dan mucha más luminosidad y duplican el espacio”.

Elegir colocar una mampara en lugar de una cortina de baño puede ayudarte a que luzca más espacioso.

Cómo elegir la mampara. Las mamparas son una buena alternativa. Si es transparente mejor, porque va a ayudar a ampliar el espacio.

Colocar un toque verde como una maceta, o un florero con hojas secas en el baño siempre suma.