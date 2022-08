Lo que quedó sin saber de la muerte de Inés Zorreguieta, la madre de Máxima de los Países Bajos

Inés Zorreguieta, la hermana menor de Máxima de los Países Bajos, se suicidó en 2018 y dejó un gran dolor en toda la familia. La Reina consorte habló en varias ocasiones sobre los problemas psicológicos que tuvo la joven en vida y busca llevar conciencia a todos aquellos que estén pasando por lo mismo.

Máxima e Inés se llevaban 13 años de diferencia y por esta distancia de edad, la royal siempre la cuidó y la protegió como a una hija. Tenía 33 años cuando fue hallada sin vida en su departamento del barrio porteño de Almagro por una amiga que tenía una copia de las llaves y su madre, quienes llamaron rápidamente al 911.

La preocupación por Inés Zorreguieta comenzó a la tarde cuando su madre, María del Carmen Cerruti, se enteró que no había ido a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social y tampoco respondía los mensajes. Cuando llegaron al departamento les costó abrir la puerta de la habitación hasta que se dieron cuenta que la bloqueada el cuerpo inerte de la joven.

María del Carmen Cerruti tuvo que ser atendida por la ambulancia porque entró en estado de shock y rápidamente toda la familia se fue enterando, siendo la última Máxima de los Países Bajos. La Reina voló rápidamente hacia Argentina, mientras que el rey Guillermo Alejandro tuvo que quedarse en Letonia por trabajo.

Inés Zorreguieta: depresión y trastorno de la personalidad

"Mi querida y talentosa hermana pequeña, Inés, estaba enferma. No podía encontrar alegría y no pudo curarse. Nuestro único consuelo es que ahora, finalmente, ha encontrado la paz", publicó Máxima de los Países Bajos en un comunicado en español el 19 de junio de 2018. Inés Zorreguieta estuvo internada en la clínica neuropsiquiátrica Avril de la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca encontró las herramientas para salir adelante.

La menor de los Zorreguieta, que había estudiado psicología y su tesis fue sobre las "diferencias de género en el suicidio y conductas vinculadas", tuvo estos trastornos casi toda su vida. Si bien también tuvo indicios de suicido, nunca había sido tan firme en la decisión y lo que nunca pudo saber su familia es cuál fue el disparador para finalmente hacerlo aquel junio de 2018.

Máxima de los Países Bajos emitió un comunicado por la muerte de Inés. Fuente: Instagram @koninklijkhuis.

Máxima de los Países Bajos fue muy reservada con su dolor durante un tiempo hasta que finalmente entendió que su experiencia serviría de mucho para las familias que estén atravesando por lo mismo. "Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos 8 o 9 años antes de fallecer. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico", expresó en una entrevista.

Y finalizó: "No sabíamos realmente cómo ayudarla, hicimos lo mejor que pudimos para ayudarla y apoyarla incluso sin ser profesionales. Estuvo internada un par de veces, pero pensás que no sabés si es lo mejor para ella (...) Hicimos mucho, toda la familia, pero siempre queda la cuestión de haber podido hacer algo más".

¿Recordabas lo que sucedió con la hermana de Máxima de los Países Bajos?