Para iniciarse en el mundo de la programación nunca es tarde

¿Siempre quisiste dedicarte a la programación pero crees que ya pasó tu momento? Cambiar de carrera no es una locura ni una decisión arriesgada. Los años en activo son tantos que, con frecuencia, muchas personas en algún punto sienten que necesitan reencauzarse desde lo laboral ya sea porque se aburrieron de su trabajo actual, porque descubrieron nuevas vocaciones o para aprovechar las tendencias del presente.

Así es como con años de experiencia laboral y una mentalidad más madura, cada vez más personas de entre 40 y 55 años dan un giro de 180° grados y comienzan un nuevo ciclo en lo que respecta a su profesión.

En este contexto, la industria tecnológica está haciendo esfuerzos para eliminar un mito: la percepción de que la tecnología es cosa de jóvenes. Dado que este sector tiene una enorme falta de profesionales, la edad de los postulantes no es un obstáculo para que sean contratados.

Los trabajos relacionados con programación son muy atractivos para las personas que quieren dar un golpe de timón. Un motivo es que pueden efectuarse de forma remota para cualquier lugar del mundo, y esto permite al colaborador una facilidad para combinar su vida laboral y privada. Además, son puestos que están muy bien pagados incluso en el nivel de entrada.

Por otra parte, la programación fomenta la creatividad. Otro plus es que la formación es corta en comparación con muchas carreras. Por ejemplo, Programación Web Full Stack es un curso intensivo de 7 meses y medio que dicta la edtech Digital House. Su cursada es 100% remota y no se necesita tener conocimientos previos. Entre otros detalles, está diseñada para aprender en base a la práctica y el plan de estudios se actualiza de forma constante.

¡Hola mundo de la programación!: dos casos testigo

"A finales del 2019 coqueteé con la idea de estudiar algo en tecnología, pero no sabía bien qué. Mientras seguía pensando qué podía hacer con mi desarrollo personal comenzó la pandemia y, con ella, aparecieron diferencias importantes con una de las empresas para las cuales trabajaba como freelance y todo se aceleró. Mi trabajo, que era intenso y fluido, se volvió escaso y mal pago”, cuenta Verónica Colombia, estudiante de programación.

“Pensé que era lo que quería hacer en los próximos años. Tuve mucho miedo. Casi no usaba Zoom y mis dos computadoras habían tenido problemas técnicos. Estuve 6 meses sin computadora, pero me anoté igual y Digital House me recibió con un abrazo desde el primer día. Fue clave el acompañamiento de los docentes y mis compañeros para todo lo que pasó después. Hoy puedo decir que estoy muy feliz con mi decisión y pienso que ya generó un cambio en mi gigante. Ahora sueño con ser Junior”, cuenta.

Como señala Verónica, en el ámbito de la programación decidir en qué momento y cómo comenzar una carrera puede ser un desafío. Lo interesante es que, como todas las industrias están contratando perfiles digitales, hay oportunidades para que cada uno se incline por la que más le guste.

Maximiliano explica su propia vivencia: “Decidí estudiar programación porque un amigo que trabaja en el marketplace me comentó que el plan de estudios de la carrera es muy similar al curso de ingreso que imparten en Mercado Libre. En ese momento yo estaba cursando la Licenciatura en Informática en una universidad, y tuve que elegir entre una de las dos opciones. Luego de algunos momentos de dudas, me decidí por la propuesta de Digital House debido a que sentía que en la facultad no estaba aprendiendo a un buen ritmo y tampoco estaba adquiriendo habilidades prácticas”.

Respecto a la cursada, explica: “Luego del primer cuatrimestre siento que hace años que vengo cursando debido a la vertiginosidad y cantidad de material que se dan. En pocos meses aprendí sobre HTML, CSS, JavaScript y bases de datos. Incluso entiendo muchas cosas de las que hay en internet, y hasta me animé a postularme para trabajar en una empresa de desarrollo.. Finalmente después de 8 años, de estar trabajando de administrativo, hoy me desempeño en una empresa de desarrollo”.

El panorama marca una tendencia clara: hay cada vez más oportunidades para las personas que se dedican a la programación. Por eso es importante recordar que nunca es tarde para empezar a estudiar esta disciplina y es posible aprender desde casa.

