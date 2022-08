Así es la increíble mansión de Julio César Chávez

Todos conocemos la exitosa carrera de Julio César Chávez, quién se convirtió en leyenda por tener 107 victorias, 86 por knockout. Lo que no se sabía mucho era sobre su vida personal, la cual estuvo marcada por adicciones y excesos que casi lo llevan a arruinar su vida por completo.

Cuando logró encaminarse y recuperar su vida y familia, fue que decidió ayudar a las personas con adicciones, convirtiendo su lujosa mansión conocida como Baja del Sol en un centro de rehabilitación.

“Tengo recuerdos muy bonitos y, a la vez, muy tristes. Con el dolor de mi corazón, yo no quería que fuera clínica, pero viendo toda la problemática que hay en Culiacán, tanta gente que me pide la ayuda y mucha gente me pidió que pusiera una clínica aquí y dije ‘por qué no ponerla en mi casa”, comentó Julio César Chávez.

La casa, que se encuentra en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán, Sinaloa, tiene un significado muy especial para el boxeador, pues es el lugar en donde crecieron sus hijos. Aunque también fue ahí donde comenzó a caer en el consumo de alcohol y cocaína.

Cuando Julio César Chávez vivía ahí la fachada era de color naranja. | Fuente: http://clinicadelsol.com/





¿Cómo es la mansión de Julio César Chávez por dentro?

Hoy en día la mansión de Julio César Chávez no luce como lo solía hacer cuando él vivía ahí con su familia. Tuvo que realizar algunas remodelaciones para convertirla en un espacio seguro y tranquilo que facilite el proceso de rehabilitación de los pacientes que ingresan.

La zona al aire libre cuenta con todo lo necesario para relajarse y disfrutar | Fuente: http://clinicadelsol.com/



Cuando aún llamaba a esta propiedad hogar, contaba con un hall de entrada para recibir a los invitados, una sala estar y una cocina muy bien equipada. Al rededor de la propiedad se había una habitación principal con baño en suite, además de otros cuartos para sus hijos e invitados.

Entre las características más atractivas se destacaban el cuarto de entretenimiento, gimnasio, spa y una gran piscina. Sin dejar de mencionar la zona exterior que es perfecta para disfrutar de los días soleados. Hay detalles por toda la casa que hacen referencia al boxeador. | Fuente: http://clinicadelsol.com

La zona que más le gustaba a Julio César Chávez y en la que solía pasar su tiempo libre era el garage en donde guardaba su colección de coches de alta gama, principalmente deportivos.

Hoy en día la esencia y la estructura principal de este lugar permanecen intactas, aunque la transformación ha sido realmente increíble. Un dato curioso es que durarte estos ocho años que ha estado muchos famosos han decidido internarse ahí porque realmente se ha convertido en un gran lugar para los adictos en recuperación.

¿Conocías esta mansión de Julio César Chávez?