La razón por la que la hermana de Meghan Markle le inició una demanda exigiendo dinero

La vida privada de Meghan Markle está en la mira desde que se mudó a Londres, Inglaterra, para casarse con el príncipe Harry y su famiia paterna no ayudó a calmar la situación. Su padre, Thomas Markle, reveló secretos de su hija, algo que a la Corona británica le disgustó porque prefiere el bajo perfil, y ahora Samantha Markle volvió a apuntar contra su hermana.

Meghan Markle es hija del segundo matrimonio de Thomas Markle con Doria Loyce Ragland, pero anteriormente estuvo casado con Roslyn Markle. De esta unión nacieron Samantha, en 1964, y Thomas Jr., 1966, de quienes se tiene poca información, pero saltaron a defender a su padre cuando comenzaron los problemas mediáticos con su hermana menor.

La guerra entre Meghan Markle y Samantha Markle

¿Qué fue lo que le molestó a Samantha Markle? Todo comenzó en la entrevista que dio la Duquesa de Sussex a Oprah Winfrey en marzo del 2021. Allí, junto a su esposo el príncipe Harry, revelaron muchos detalles sobre su vida en la realeza, el racismo que vivió la ex actriz, los pensamientos suicidas, su tristeza y también mencionó a su familia.

Samantha Markle y su hermana menor, Meghan Markle. Fuente: El País.

Cabe recordar que Samantha Markle sacó un libro llamado "El diario de la hermana de la princesa Pushy" en el que cuenta detalles de la vida privada de Meghan Markle. Esto enojó a la duquesa, quien le dijo a Oprah: "Creo que sería muy difícil decirlo todo cuando no me conoce. Crecí como hija única (...) La última vez que la vi debe haber sido hace al menos 18 o 19 años. Y antes de eso, 10 años antes".

En contrapartida, la hermana mayor dio una entrevista con Insider para mostrar las fotos que tiene junto a Meghan Markle que la desmienten. "No sé cómo puede decir que no la conozco y que era hija única. Tenemos fotografías de toda nuestra vida juntas, así que, ¿cómo puede no conocerme?", expresó y mostró una foto en la que se las ve juntas en la graduación de la universidad.

Ahora, Samantha Markle inició una demanda por difamación y, en el caso de perder, Meghan Markle deberá pagarle $75.000 dólares. Por su lado, los abogados de la Duquesa ya actuaron y explicaron que las declaraciones que hizo en Oprah "son subjetivas, que muestran cómo se sintió Meghan en su infancia".

¿Qué crees que Samantha Markle busca con su denuncia a Meghan Markle?