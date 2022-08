Coparentalys: el Tinder para ser padres de la manera más inusual

Las relaciones afectivas entre personas han ido cambiando a lo largo de la historia y en particular los últimos años. El concepto de familia también ha sufrido cambios. Cada vez es más frecuente escuchar sobre tener un hijo a través de fecundación in vitro siendo padre soltero, por nombrar un ejemplo de las tantas maneras de formar una familia y ser padres hoy en día.

En este contexto donde lo que se conoce como familia tradicional se está cuestionando, nace Coparentalys. Un sitio que le permite a las personas ser padres de una manera diferente. Coparentalys responde a todas las necesidades específicas de aquellas personas que por múltiples razones no pueden dar a luz, no tienen posibilidad de adoptar o simplemente no pueden ser padres.

En su sitio web, Coparentalys nombra su ambicioso objetivo: "cambiar el mundo y su manera de ser mediante la expansión del mundo digital y el desarrollo de Internet".

Se trata de un sitio de encuentro centrado en la co-paternidad. Busca ofrecer a sus usuarios la posibilidad de convertirse en padres, co-padres u homopadres.

"Con los problemas que existen hoy en día en las relaciones, algunas personas tienen dificultades para encontrar su alma gemela, al tiempo que otras luchan por tener éxito en los procesos de adopción y de fecundación in vitro. Coparentalys nació para responder a esa necesidad específica, para poder comenzar una familia de una manera diferente y de la forma más sencilla posible. El sitio de encuentros fue lanzado en el año 2014 y ofrece acceso a la paternidad, ya sea de manera tradicional o una manera más moderna", explican desde Coparentalys.

Coparentalys propone varias soluciones para que estas personas puedan convertirse en padres: la co-paternidad, la homopaternidad, la donación de esperma por parte de un genitor y los encuentros para comenzar una familia. Todo esto en un sitio web.

La co-paternidad es el núcleo central de Coparentalys. Muchas personas que no pueden dar a luz o concebir una familia de la manera tradicional recurren a la co-paternidad. Tal es el caso entre las parejas que sufren de infertilidad y que no pueden costear los procedimientos médicos. También es el caso de las parejas del mismo sexo que no gozan del derecho a recurrir a la adopción o a la procreación médicamente asistida. O el caso de las parejas que simplemente no quieren procrear, pero que aun así quieren ser padres.

Opciones de Coparentalys para formar una familia

Coparentalys propone cuatro maneras diferente para ser padres: co-paternidad, familia tradicional, donación de esperma y homoparentaliad. Veamos de qué trata cada una.

Co-paternidad

La co-paternidad es una práctica que consiste en reunir a dos individuos que comparten un deseo común: convertirse en padres, sin tener que vivir juntos y formar una pareja. La co-paternidad también puede aplicarse a una pareja que, junto con otra, decide criar un niño conjuntamente. Puede ser una madre soltera que quiere ser co-padre con un individuo, una pareja o incluso una pareja heterosexual que quiere convertirse en co-padre con una pareja homosexual. También pueden ser dos parejas del mismo sexo. Son muchos los escenarios posibles, explican en Coparentalys.

Foto: Pexels

Familia tradicional

Coparentalys también funciona como una especie de Tinder donde podemos encontrar una persona que nos enamore y también tenga el objetivo de formar una familia. Aquí hablamos del concepto de familia tradicional como dos personas unida por el amor que quieren tener hijos de manera tradicional. Se trata de un proyecto de vida que comparten dos personas que se aman y que debe construir con mucha paciencia y pasión.

Foto: Pexels

Genitor, Natural donante de esperma

Coparentalys también funciona como un sitio de encuentros para conocer un genitor. Hoy en día, con el avance de la tecnología, y también con la evolución de la sociedad, la creación de una familia ya no se basa en el modelo tradicional de la pareja formada por el marido, la mujer y los hijos. Hay muchas maneras de convertirse en padre sin necesidad de estar casado o tener una pareja.

"Además del concepto de madre soltera o de adopción, existe también el uso del donante de esperma. En este caso, se tienen dos opciones. O bien se acude a clínicas privadas para someterse a una inseminación con el esperma de un donante, o se utiliza un genitor o un donante de esperma natural. La primera opción está regulada por la ley y por los bancos de esperma. El semen se conserva de forma artesanal, en recipientes herméticamente cerrados y conforme a determinadas condiciones de almacenamiento. Luego se insemina en la mujer. La segunda opción es más bien natural, ya que usted conocerá al donante en cuestión y la procreación se realiza de forma natural, a través del acto sexual", explica Coparentlys.

El concepto de genitor se trata de un hombre que decide donar su esperma para permitir que una mujer quede embarazada. Sin embargo, a diferencia del método de donación de esperma en una clínica, el método utilizado es natural. Es decir, el genitor dona su esperma a través de una relación íntima con la mujer que lo solicita.

Homoparentalidad

Cuando hablamos de homoparentalidad u homopaternidad se trata de una pareja homosexual que forma una familia. Es decir, una familia compuesta por dos padres y un niño o dos madres y un niño. Las opciones para formar una familia homoparental son a través de la adopción, gestación subrogada, reproducción médicamente asistida (en el caso de una pareja lesbiana) y co-paternidad (encontrar padres con los que criar a un niño y construir una familia).

Por el momento, Coparentalys es un sitio web disponible en más de 140 países y con una comunidad de más de 45.000 miembros activos, pero ya se encuentran desarrollando la aplicación móvil que estará disponible pronto para Android y iOS.