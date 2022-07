Australia levanta todos los requisitos por covid-19, ¿desde cuándo será?

A lo largo de toda la pandemia Australia había sido uno de los destinos más cerrados al turismo y con mayor cantidad de requisitos por covid-19. Sin embargo, desde el Gobierno anunciaron que en los próximos días la manera de viajar desde y hacia territorio australiano cambiaría drásticamente.

En la página oficial del Gobierno de Australia informaron que muchas de las medidas que se encontraban vigentes hasta el momento ya no se exigirán a los viajeros que quieran tanto entrar como salir de este país. La nueva disposición entra en vigencia a partir del 6 de julio de 2022.

Las nuevas medidas entran en vigencia este 6 de julio

Es decir que desde las próximas horas, las personas que ingresan a Australia no necesitan demostrar su estado de vacunación, tampoco necesitan completar la Declaración de Pasajero Digital o la Declaración de Viaje Marítimo, los titulares de visas no vacunados no necesitan una exención de viaje para viajar a Australia.

Mientras que las personas que salgan de Australia, no se les pedirá que proporcionen evidencia de su estado de vacunación.

Desde el gobierno australiano aclararon que todavía se pedirá a los pasajeros que usen barbijos en los vuelos que viajan hacia Australia. Además, ciertas aerolíneas, operadores de embarcaciones y otros países pueden tener otro tipo de requisitos específicos que los viajeros deberán cumplir.

Ahora bien, el requisito que se mantiene es que los ciudadanos de ciertos países deberán contar con una visa de ingreso a Australia por vacaciones, negocios no remunerados o para participar de conferencias o eventos.