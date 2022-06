Los influencers del vino

Hablar de influencia es muy delicado. Realmente hay que ser, en primera instancia, cauto para referirse a ella. Porque nada más determinar lo qué implica cambiar el hábito, la forma de comer, por ejemplo y lo que es más grave, de pensar de una persona con solo expresar o hacer determinada cosa.

Para ser más concreto, el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esa es la influencia.

Ninguna novedad en esto: los sistemas de comunicación han cambiado, han mutado las formas de relacionarnos, de vincularnos. Estamos ya muy lejos, de aquella comunicación masiva que se sentaba frente a la TV a ver todos lo mismo y a la misma hora. Hoy es un hecho extraño. Quizá con el mundial vuelva a suceder.

Las nuevas formas llegaron con la premisa de “democratizar” el mensaje. Hacerlo más accesible e incluso más dinámico. Hoy, en comparación con lo anterior, parece que tenemos un poco más decisión sobre qué consumimos o qué hacemos cuando nos comunicamos.

En trance

Estamos metidos en el medio del proceso. En una transición evidente hacía otra cosa. Y hoy podemos ver cómo diferentes personas, interactúan en las redes sociales, y algunas de ellas con imágenes muy cuidadas que nos llevan a probar ese vino “mágico”.

El mundo actual, los ha definido como “influencers”. Vaya nombre si pensamos bien en lo explicado anteriormente. Según algunas consultoras con las que hablé en la semana son “personas que tienen una gran habilidad para atraer audiencias y generar contenidos de manera constante, con un smartphone”.

En el mundo del vino, también está sucediendo. Obviamente. Y la pregunta es ¿Cuánto realmente influye una actriz o actor famoso, en publicar esa foto de alimento para mascotas? ¿O ese medallista olímpico, publicando su nuevo lubricante para el auto? ¿O ese relator de fútbol, explicando las bondades del Cabernet Franc?

No todo es lo mismo

La cuestión es que están y cada vez más se va a especializar el tema. Negarlo sería una necedad y además innecesario. Llegará.

En el vino comienzan a aparecer algunos influencers que lo hacen muy bien: manteniendo un público fiel, con contenido de valor, adaptando el lenguaje a las diferentes plataformas y dando fidelidad, sobre todo.

Creo que la industria tiene que saber leer cuál de ellos tiene un valor en este sentido. Y no caer en la simple tentación de que porque fuiste famoso por determinada cuestión, te transformas por carácter transitivo en “influencer”.

Esto no es cuestión de cantidad de seguidores. Obvio que suma, pero ser “influencer” (no deja de incomodarme la palabra aún) requiere de bastante más trabajo. Es un canal de comunicación más, pero no todo es lo mismo.

Por lo pronto yo te digo, la libertad ante todo. Mirá todo lo que quieras, seguí a quién te guste, pero nunca pierdas tu verdadera influencia. En materia de vinos, el que tiene la última palabra sos vos.