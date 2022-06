Top 5 de escándalos en la realeza que quizá no conocías

las monarquías son representantes de las naciones a las que pertenecen, pero muchos de sus integrantes atravesaron escándalos, infidelidades y tragedias que los acompañan hasta hoy en día. La Casa Windsor es la más famosa del mundo y, posiblemente, la que más dio que hablar a lo largo de su historia lo que puso en jaque a su legado muchas veces.

El romance prohibido de la princesa Margarita

La princesa Margarita fue la hermana menor de la reina Isabel II y protagonizó un gran escándalo en su juventud cuando se enamoró del coronel Peter Townsend, 16 años mayor que ella y casado con Rosemary Pawle. Cuando se divorció, le pidió la mano a la joven Princesa y ésta lo primero que hizo fue pedirle ayuda a su familia.

Si bien Townsend tenía una honorable carrera, el casamiento era inviable debido a que una princesa no podía casarse con un hombre divorciado. La reina Isabel II le pidió que esperara un año, creyendo que el noviazgo terminaría, pero se equivocó y le indicó que debía renunciar a su amor.

"Consciente de las enseñanzas de la Iglesia de que el matrimonio cristiano es indisoluble, y consciente de mi deber con la comunidad, he decidido poner estas consideraciones antes que otras. He tomado esta decisión completamente sola, y al hacerlo me he fortalecido con el apoyo y la dedicación inagotables del Capitán Townsend", expresó Margarita en un comunicado.

Esto generó una gran crítica del pueblo británico hacia la Iglesia y la monarquía por no permitir la relación entre ambos enamorados, pero la Princesa entendió que la Corona era la prioridad. Margarita se casó con Antony Armstrong-Jones, I conde de Snowdon, mientras que Peter Townsend con Marie Luce Jamagne.

El intento secuestro de la princesa Ana

El 20 de marzo de 1974, cuando tenía 24 años, la Princesa sufrió un intento fallido de secuestro cuando ella y su primer esposo, Mark Phillips, regresaban al palacio de Buckingham tras un acto benéfico. Ian Ball atacó el auto en el que se trasladaban con dos armas, hiriendo al guardaespaldas, y fue sentenciado a cadena perpetua en un centro psiquiátrico de alta seguridad.

La princesa Ana se casó dos veces. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

Los fondos offshore de Corona británica

En 2017 se conocieron los Panamá Papers, una investigación periodística que arrojó a la luz las inversiones de personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales. De esta manera, se reveló que la monarquía británica, a través del Ducado de Lancaster, invirtió en las Islas Caimán y Bermudas y el Gobierno de Reino Unido les exigió transparencias financieras a todos los integrantes de la realeza.

El accidente de auto de Felipe de Edimburgo

En 2019, Felipe de Edimburgo manejaba su todoterreno cuando chocó contra un auto en el que iban dos mujeres con un bebé. El accidente no pasó a mayores, pero la opinión pública criticó que el Duque siguiera manejando a los 97 años y la Corona no vio otra opción que pedirle que entregara su carné de conducir para evitar una tragedia. Felipe de Edimburgo falleció en el 2021. Fuente: YouTube Hola!.

Los excesos de la princesa Margarita

El matrimonio entre la princesa Margarita y Antony Armstrong Jones comenzó a desmoronarse tempranamente. Hubo dos cuestiones que pudieron potenciar esto: el amor prohibido con Peter Townsend generó resentimiento en la Princesa y, además, se creía que a Jones le aburría el protocolo de los círculos reales, por lo cual la pareja comenzó a hacer vidas separadas.

Esta infelicidad llevó a Margarita a tener una vida llena de excesos en cuanto a drogas, alcohol y tabaquismo, lo cual se conoció públicamente, hasta que 16 años más tarde la pareja se divorcio. Sin embargo, la hermana menor de la reina Isabel II fue la mayor celebridad de su momento y era reconocida por la alta sociedad como una gran anfitriona de eventos.