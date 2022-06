La pulsera de goma de Máxima de los Países Bajos que llamó la atención de todos

Máxima de Holanda es una de las royals más fashionistas del mundo y su pasión por la moda se la heredó a su hija Alexia, quien tiene 16 años. La Reina consorte de los Países Bajos da clases de estilo en todos los eventos públicos, incluso luego de adaptarse a la moda sostenible y a la bijouterie casera.

Uno de los looks con los que más sorprendió en sus años de reinado fue durante la ceremonia "Prince Claus Chair" en Utrech, una ciudad situada en las orillas del Rin. Para la ocasión eligió un vestido muy elegante blanco con flores negras de la firma Natan y zapatos de una de sus colecciones preferidas de Christian Louboutin.

Las reinas y las princesas combinan sus vestuarios con accesorios de lujo como tiaras, anillos, broches o pendientes, pero en esta oportunidad Máxima de Holanda sorprendió con algo distinto: eligió una pulsera de goma multicolor con una doble vuelta, posiblemente un DYI ("Do it yourself" o "Hágalo usted mismo") que le hicieron sus hijas.

Máxima de Holanda y su pulsera multicolor. Fuente: Elle.

Máxima de Holanda: un piloto con un vestido de lujo

Máxima de Holanda rompió nuevamente con el estilo conservador de la realeza cuando volvió a los Países Bajos tras un viaje relámpago a Argentina, su país natal. Para la inauguración de la Casa Mayor Bosshardt del Ejército de Salvación en Ámsterdam, eligió un diseño de Elie Saab, pero lo que sorprendió fue la combinación que hizo.

El vestido se caracterizó por ser de encaje con transparencias en color rosa, de mangas largas y largo midi, que combinó con unas perlas y un tocado flor en su cabello. Parece ser uno de los looks preferidos de Máxima de Holanda ya que también lo utilizó para otros eventos como la cumbre del G20 en Argentina del año 2018 y en una visita de Estado a Portugal.



La intensa lluvia no hizo que la Reina cancelara sus obligaciones y, en vez de elegir un tapado, optó por un piloto para cubrirse del agua: se trató de un clásico trench de Burberry de gabardina que por fuera era de color beige y por dentro tenía el forro típico de la firma británica. Máxima de Holanda volvió a demostrar que se puede optar por looks excéntricos sin perder la elegancia.