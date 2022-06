Un ícono de Bodegas Bianchi es uno de los 50 mejores vinos del mundo

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la competencia de vinos más influyente del mundo, DWWA, las noticias fueron absolutamente auspiciosas para Bodega Bianchi.

Entre los diversos concursos internacionales de la industria, Decanter World Wine Awards es el más prestigioso por la alta exigencia de su panel de expertos internacionales. En su 19°edición, un jurado compuesto por cerca de 250 referentes del mundo del vino, entre ellos 41 Masters of Wine y 13 Masters Sommeliers, evaluaron 18.244 vinos de 54 países en diferentes etapas clasificatorias, para concluir en una muy restringida selección de lo mejor del certamen.

“Bianchi IV Generación Gran Corte 2019”, un vino que combina la identidad del terruño, el conocimiento adquirido a través de Cuatro Generaciones de viticultores y el profesionalismo del Chief Winemaker.

Como parte del riguroso proceso de evaluación de DWWA, los vinos se vuelven a catar hasta cinco veces antes de recibir su medalla, así los ganadores de Medallas de Plata se degustan para pasar a Oro, entre éstos -que ya cuentan con 97 puntos o más- surgen los de Platino. Pero la exigencia no termina allí, entre los mejores Platinos surge el ansiado ganador del máximo galardón del concurso, el “Best in Show”.

Un vino increíble.

Al respecto, el co-presidente de DWWA, Andrew Jefford explica: "Cuando un vino llega a ser considerado como Best in Show, ya ha pasado por su panel como Oro, y por la segunda semana de evaluación donde encontramos nuestros Platinos, por lo que es un súper vino”.

Siguiendo este proceso, el premio más codiciado por todas las bodegas del mundo, el "Best in Show" está reservado exclusivamente para los 50 mejores vinos del año, a escala global.

La evaluación de DWWA 2022 de Platino y Best in Show se lleva a cabo en la suite de degustación de última generación de Decanter. Allí, en una cata separada, cuatro copresidentes vuelven a probar todos los ganadores de Platino hasta determinar al mejor de los mejores.

Plena evaluación en el concurso de Decanter.

En palabras del Gerente General de Bodegas Bianchi, Rafael Calderón, esta distinción confirma el camino trazado por la familia Bianchi al extenderse a nuevos terruños: “La llegada a Valle de Uco, una de las zonas productoras de uva de alta calidad más importante de la Argentina, refuerza nuestra estrategia de potenciar aún más nuestro portafolio de alta gama”- analiza Calderón y agrega: “Este enorme reconocimiento –a uno de nuestros nuevos vinos de Valle de Uco - nos confirma el camino de la calidad que nuestra bodega ha encarado para brindar vinos de clase mundial al público local y a exigentes mercados internacionales”.

Lanzada en 2021, la línea Bianchi IV Generación expresa la visión de los jóvenes descendientes de la familia Bianchi-Stradella, que junto al equipo enológico de la bodega, proponen nuevos desafíos para llevar a la bodega un paso más allá.

La 4º Generación de la Familia Bianchi -Stradella

Estos vinos son el fiel reflejo de bloques específicos de la finca Enzo, y encierran las cualidades únicas e irrepetibles de Los Chacayes, Valle de Uco. De esta nueva línea, referente del nuevo estilo innovador de Bianchi, el Gran Corte cosecha 2019 acaba de posicionar a la bodega en una vidriera muy importante al conquistar el galardón “Best in Show” de DWWA 2022.

Elaborado en la nueva Bodega Enzo Bianchi, las viñas donde nace el Bianchi IV Generación Gran Corte se trabajan detalladamente para conocer los requerimientos y necesidades de cada uno de los bloques seleccionados que lo componen. Este vino es un "Single Vineyard & Selected Blocks", ya que las uvas provienen de lotes específicos de viñedos propios. Nacido de la mano del experto enólogo Silvio Alberto este vino es el resultado de una búsqueda por expresar la armonía de la Indicación Geográfica (IG) Los Chacayes, un terroir que es hoy reconocido en todo el mundo por la calidad de sus vinos. Allí, la bodega está desarrollando ejemplares de alta gama que conjugan la identidad del terroir y el conocimiento adquirido por las 4 generaciones a lo largo de 90 años de trayectoria en el mundo del vino.

“El Gran Corte de la línea “Bianchi IV Generación” es un blend de uvas tintas formado por Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, cosechadas a partir de bloques seleccionados especialmente para producir unas escasas y muy singulares 7.713 botellas. Es un vino de gran intensidad aromática, con notas profundas, donde se mezclan frutos rojos y negros con dejos especiados de tomillo y pimienta negra, resaltando también esa mineralidad típica de Los Chacayes. Se trata de un vino complejo y seductor, con gran cuerpo y equilibrio, en donde cada una de las variedades aporta sus notas características”- explica Silvio Alberto Chief Winemaker de Bodegas Bianchi.

La belleza de Bodega Bianchi en el Valle de Uco.

Bodegas Bianchi lidera la industria vitivinícola de San Rafael desde 1928, cuando un inmigrante italiano Valentín Bianchi fue el primero en fundar la bodega. Desde entonces, cuatro generaciones de la familia han estado al frente de la empresa, conduciendo su expansión hacia la subregión de Los Chacayes (IG) en Valle de Uco. Esta llegada a Uco fue un hito para Bodegas Bianchi ya que expresa el nacimiento de su estrategia de marca global. Un crecimiento natural, en la búsqueda de nuevas propuestas para el mercado local e internacional.

“Este tinto representa la visión de Bodegas Bianchi sobre el Valle de Uco. La histórica bodega, que posicionó a San Rafael como zona productora de prestigio en el mundo, desde 2017 extendió su área de acción para apostar a la elaboración en Valle de Uco con foco en la sustentabilidad y en reflejar la identidad del lugar en este vino”- analiza Rafael Calderón, Gerente general del grupo de bodegas, y agrega: “la línea “Bianchi IV Generación” es el resultado del trabajo que venimos realizando en las distintas áreas de la bodega y que responde a nuestra filosofía de respeto por el entorno, la comunidad y el énfasis en las buenas prácticas a lo largo de todo el proceso de elaboración de nuestros vinos”.

Bodega Enzo Bianchi en Los Chacayes, certificada en gestión sustentable por Bodegas de Argentina

Los Chacayes (IG) es una de las mejores zonas de Argentina para hacer vinos destacados debido a varios factores, entre ellos la cantidad de rocas en los suelos aluviales que dan un estilo muy fresco a los vinos por su componente mineral y las expresivas notas frutales. La gran altitud al pie de la Cordillera de los Andes, 1.100 msnm, también aporta buen color, maduración de taninos, vinos con nervio y personalidad única. Se trata de un lugar desafiante debido a las condiciones climáticas, a la gestión del agua, y a la cosecha manual de uvas, que se realiza seleccionando de los viñedos, algunos bloques específicos para crear este vino.

Referentes de la innovación, los vinos de la línea “Bianchi IV Generación” cuentan con tecnología de REALIDAD AUMENTADA para transmitir al consumidor una experiencia lo más cercana posible al viñedo. Así, al escanear la etiqueta del vino se puede acceder a contenidos interactivos como Google Maps en los viñedos, calicatas de las parcelas seleccionadas, videos del equipo enológico, testimonios de la cuarta generación, información sobre el suelo, etc.

“Bianchi IV Generación Gran Corte” está disponible en la tienda online: www.bodegasbianchi.com.ar

El precio sugerido en Argentina es de $8.500.-

No es la primera vez que Bodegas Bianchi marca la vanguardia vitivinícola en el mundo. Ya en 2010 con el espumante Stradivarius Extra Brut Cabernet Sauvignon 1998, la bodega ubicó a la Argentina por primera vez en el Top Ten Mundial al llevarse el premio máximo en el Concurso Internacional de los mejores Espumantes del Mundo (Effervescents du Monde). Y luego en 2014 hizo historia al obtener -por primera vez para nuestro país- el Gran Premio Trophée al “Mejor Tinto del Mundo”, la máxima categoría en Vinalies Internationales en París, con el Famiglia Bianchi Reserva Malbec 2012.

Sobre DWWA 2022

Decanter World Wine Awards (DWWA) es la competencia de vinos más grande e influyente, y cuenta con un alcance mundial sin igual. Los mejores expertos en vinos de todo el mundo integran el jurado del DWWA y su proceso de evaluación único hace que goce de la máxima confianza internacional. Los vinos se evalúan a escala regional en catas minuciosamente organizadas por país, región, color, variedad de uva, estilo, cosecha y precio, asegurándose así que se compite entre pares. Los jueces catan los vinos individualmente. Conocen la región, el estilo y el rango de precios, pero no saben quién produjo el vino o la marca. Luego comparan notas sobre el vino y llegan a un consenso sobre la medalla de cada uno. Las categorías de medallas corresponden al sistema de puntuación de 100 puntos utilizado por Decanter y muchos de los principales críticos de vino de todo el mundo. Organizado y promovido por Decanter, uno de los medios de comunicación de vinos líder en el mundo, DWWA es la fuente de recomendaciones más completa y autorizada para los amantes del vino a nivel global.