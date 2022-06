Así es como la princesa Mary de Dinamarca recicla la ropa

A sus 50 años, Mary de Dinamarca sigue siendo una referente de la moda, pero a diferencia de otras royals a ella no le interesan los lujos. Por lo contrario, la Princesa heredera reutiliza todos los looks sino que arregla la ropa vieja para volver a usarla y dejársela a sus hijas cuando sean mayores.

La australiana siempre está al día con las tendencias y desde el 2009 la invitan a la Cumbre de Moda de Copenhague que se celebra de manera anual. En medio de la coyuntura actual que busca concientizar sobre la importancia de cuidar al medio ambiente, la Princesa consorte aprovechó la última edición para hablar sobre sostenibilidad.

"Yo reciclo la ropa no solo para los actos oficiales, sino también en mi vida privada. Compro prendas vintage. Hago que me arreglen la ropa y la reinventó con muchas variantes. Algunos vestidos han pasado de largos a cortos o de tener manga larga a no tenerla. También combino y coordino, así que utilizo mi ropa de muchas maneras distintas", indicó.

Y agregó: "Guardo las prendas que creo que mis hijas heredarán algún día. Regalo mi ropa a personas que pueden aprovecharla y a organizaciones que procesan prendas recicladas. Lo mismo hago con la de mis hijas".

Mary de Dinamarca y su apuesta por la planeta

Mary Elizabeth nació en Tasmania, Australia, y conoció al príncipe Federico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, en la Slip Inn, donde fue con unos amigos y se encontraron con un grupo de miembros de la realeza congregados ahí. En 2006 la pareja se casó y hoy tienen cuatro hijos en común: Cristián, Isabel, Vicente y Josefina.

A la Princesa consorte siempre le interesó el reciclaje y crío a sus hijos con valores para cuidar al medio ambiente. En una entrevista contó que Vincent tiene el hábito de recolectar todos los residuos que ve en la playa para no contaminar: "Lo hace sin que yo le diga nada, por eso me conmueve y lo encuentro maravilloso, pienso lo fantástico que es que mi hijo sea consciente".

En el palacio de Amalienborg, donde vive la familia, buscan todo el tiempo generar conciencia unos a otros para recordar lo importante que es ser sostenible. Por ejemplo, Mary de Dinamarca les recuerda cerrar los grifos, apagar las luces y no lavar la ropa tan seguido para no gastar agua y reducir el vertido de microplástico.

"Tenemos que trabajar juntos para crear un futuro sostenible. Creo que es la primera vez que se habla del hecho de que el futuro de la Tierra está en nuestras manos, en las de las generaciones actuales, y somos más conscientes de que el planeta lo tenemos en préstamo hasta que las siguientes generaciones se queden a cargo de él", afirmó.