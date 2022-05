Así fue el primer look de Máxima de los Países Bajos como reina

Máxima de Holanda conoció a su esposo, el rey Guillermo de Holanda, en la caseta del Real Club de Andalucía en la Feria de Abril de Sevilla en 1999 y desde entonces nunca más se separaron. Luego de un casamiento y tres hijas en común, la argentina se convirtió en Reina de los Países Bajos y ya lleva 9 años en el trono.

Beatriz de los Países Bajos reinó durante 33 años y el 30 de abril de 2013 abdicó para darle el lugar a su hijo, quien accedió al trono con el nombre de Guillermo Alejandro en vez de Guillermo IV como se esperaba. La monarca retomó el título de princesa de los Países Bajos y alcanzó el récord de longevidad como soberana en su país.

La coronación de Máxima de Holanda y Guillermo Alejandro

El 30 de abril de 2013 hubo dos eventos reales: el primero fue la abdicación de Beatriz en la Sala de Moisés del Palacio Real de Ámsterdam. Para la ocasión, Máxima utilizó un vestido nude de su firma preferida Natan que era estilo cóctel con manga abullonada en un hombro y la parte de la falda estaba cuajada en bordados brillantes.



Ese mismo día, pero horas más tarde, tuvo lugar la coronación de la pareja y Guillermo pasó de ser Príncipe de Orange-Nassau a Rey de los Países Bajos, Máxima se convirtió en Reina consorte de los Países Bajos y Amalia, su primogénita, heredera al trono.

La investidura tuvo lugar en la Iglesia Nueva de Ámsterdam y asistieron los representantes de otras monarquías como los reyes de España, Letizia y Felipe, el príncipe Carlos y su esposa, la duquesa Camilla.

Sin duda fue uno de los días más importantes en la vida de Máxima, quien aprovechó la ocasión para deslumbrar a todos con su look. En esta oportunidad apostó por la firma Jan Taminiau, quien le confeccionó un vestido azul klein de alta costura, manga larga con pedrería y cristales, y se distinguió una elegante capa sobre sus hombros que cayó hasta los pies.



La tiara que eligió tiene 31 zafiros cachemira y 655 diamantes de Sudáfrica con un zafiro central de 44 quilates. Esta pieza fue creada en 1867 por la joyería parisina Mellerio y en 1881 el rey Guillermo III de los Países Bajos la compró como regalo para su esposa, la reina Emma, por lo que forma parte de la invaluable cantidad de joyas de los Orange-Nassau.

Al abdicar un rey o reina, automáticamente el heredero asume al trono por más que no se haya realizado la coronación. Por lo tanto, el primer outfit de Máxima de Holanda como reina fue el vestido nude, una elección clásica que habría hecho para no opacar a su suegra, pero más tarde no dudó en tomar protagonismo y sorprender con el azul klein.



¿Cuál de los dos atuendos que vistió Máxima de Holanda te gustó más?