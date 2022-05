Diez famosos que asistieron al funeral de Lady Di

La inesperada y trágica muerte de Lady Di, aquella noche del 31 de agosto de 1997, la convirtió en un mito de la cultura británica y su legado sigue teniendo un gran impacto en todo el mundo. Su funeral se convirtió en un asunto de Estado, pese a la negativa del palacio de Buckingham, y muchos famosos se acercaron a dar su pésame.

Diana y Carlos de Gales se divorciaron en el año 1996 y desde ese momento, Lady Di comenzó a tener romances públicos pese a que ambos ya se veían con otras personas durante su matrimonio. Para entonces, ella estaba en pareja con Dodi Al-Fayed, heredero de grandes empresas como Harrods, Fulham Football Club y el Hôtel Ritz, y ambos fueron fotografiados juntos una gran cantidad de veces.

La noche del accidente, Lady Di y Dodi Al-Fayed se encontraban en el Hotel Ritz de París, Francia, y querían dirigirse al departamento personal de éste último, ubicado en los Campos Elíseos. Para evitar a la prensa, el empresario pidió a su chofer que sea un señuelo y abandonara el hotel con la Range Rover sin ellos para despistar a los periodistas.

Si bien muchos siguieron a la camioneta, otros decidieron quedarse porque sospechaban de la trampa. Minutos más tarde, el jefe de seguridad del Ritz, Henri Paul, los esperaba en la puerta trasera del hotel con un Mercedes Benz junto al guardaespaldas, Rees-Jones, y los cuatros se dirigieron hacia los Campos Elíseos con una gran cantidad de fotógrafos detrás.

Mientras el Mercedes Benz atravesaba el túnel del Alma, 9 fotógrafos se acercaban cada vez más al coche y por querer evitarlos, Henri Paul perdió el control del volante de una manera muy violenta. Esto hizo que el auto girara sobre sí mismo en 180° y las investigaciones posteriores arrojaron que manejaba a una velocidad estimada de 105 km/h? en una zona limitada a 50 km/h.

Lady Di: los amigos famosos que asistieron a su funeral

La Princesa de Gales no falleció en el momento del accidente, sino que horas más tarde en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière a las 2:06 AM. Su ex esposo, el príncipe Carlos, y sus hermanas, Sarah y Jane Spencer, viajaron hacia la capital francesa para repatriar su cuerpo, pero antes de subirse al avión, el heredero al trono le contó la noticia a sus hijos, los príncipes William y Harry.

Hillary Clinton y Nicole Kidman en el funeral de Diana de Gales. Fuente: Daily News.

El palacio de Buckingham no quería que fuera un funeral de Estado, ya que esto solo se realiza exclusivamente en los casos de deceso de un integrante de la casa real con rango de majestad y el gobernante del país. Sin embargo, la presión del pueblo británico por la enorme figura que fue Lady Di obligó a la reina Isabel II a cambiar de opinión.

La ceremonia se realizó en 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster, Londres, y en sus puertas se concentraron miles de personas para rendirle tributo. Además de políticos, la familia Spencer y la Casa de Windsor, también acudieron personalidades como la demócrata Hillary Clinton, quien trabajó con Lady Di cuando aún formaba parte de la Familia Real. También asistieron Tom Hanks, Steven Spielberg y Tom Crouise. Fuente: Daily News.

La diseñadora Donatella Versace también viajó a Londres para el funeral, ya que ambas tenían un buen vínculo, incluso Lady Di la acompañó en el funeral de Gianni Versace un mes antes. En cuanto a la moda, estuvieron Anna Wintour, editora jefa de Vogue, y el fallecido diseñador Karl Lagerfeld.

Otros famosos que asistieron al funeral fueron los actores Tom Hanks, Tom Cruise y Nicole Kidman que fueron captados cuando llegaron juntos a Westminster, acompañados también del director Steven Spielberg. También estuvieron presentes el cantante de ópera Luciano Pavarotti y su colega Elton John, amigo íntimo de la Princesa de Gales, que no sólo estuvo presente, sino que cantó "Candle in the Wind 1997", una versión que reescribió especialmente para ella.



