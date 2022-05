Este es el documental más icónico sobre la vida de la reina Isabel II

La reina Isabel II es una de las personas más fotografiadas del mundo y a lo largo de sus 96 años atravesó un sinfín de acontecimientos. Todo esto fue retratado tanto por los medios de comunicación como por los ciudadanos y su equipo real, lo que le valió al director Roger Michell producir un documental inédito sobre su vida.

Elizabeth: A Portrait in Part(s) (Isabel: un retrato por partes) se estrenará a finales de mayo y dejará ver a una Reina divertida, descontracturada, que disfruta las carreras de sus caballos y le gusta bailar en sus fiestas. La idea del director es mostrar una faceta distinta a lo que están todos acostumbrados y desde la Corona británica quedaron conformes con el resultado.

Para conseguir el archivo, Roger Michell, el director de Notting Hill, fallecido el pasado septiembre del 2021, envió una solicitud al palacio de Buckingham. "Nosotros decidimos ser honestos. Les explicamos que no íbamos a hacer un documental al uso. Les dijimos que no iba a ser cronológico, ni iba a haber expertos comentando, ni voz en off", explicó Kevin Loader, uno de los productores, en una entrevista.



Y agregó: "Pero sí que queríamos ser algo traviesos, hacer alguna broma y pasarlo bien. Aceptaron y, cuando terminamos la producción, les enseñamos lo que habíamos hecho. Nos dijeron que les parecía bien".

Además, pidieron a los ciudadanos que enviaran todas sus fotos y videos de la reina Isabel II, pero no pudieron usarlos porque la gente no suele tener acceso a ella y se la veía de lejos. Sin embargo, sí pudieron utilizar archivos alemanes que registraron la visita de la monarca en la década de 1960 a diferentes países.

El tráiler de Elizabeth: A Portrait in Part(s) comienza con una multitud concentrada frente al palacio de Buckingham y todas las estampillas y billetes que tienen la cara de la reina Isabel II, para mostrar su poder simbólico y político en el Reino Unido. Muchas imágenes son en blanco y negro, que datan de su juventud.

Isabel II es la monarca más longeva de Reino Unido. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

Desde la producción del documental no dudaron en mostrar el momento que cambió la vida de la Reina para siempre: su coronación hace 70 años. También su presencia en distintas ciudades saludando a la gente, los bailes que organizaba dentro de su hogar, sus discursos y momentos familiares que forman parte de su vida privada.

"Como el cuadro de Da Vinci, es una mujer muy reconocida, pero en realidad poco conocida. Así que quisimos analizar ese componente de misterio, en especial todo aquello que las nuevas generaciones no saben de ella; esa parte humilde, modesta y común que también tiene", explicó Loader.

Elizabeth: A Portrait in Part(s) tiene como fecha de lanzamiento el 23 de mayo en el Reino Unido y se cree que en el inicio solo se emitirá por la televisión. Resta esperar a esa fecha para encontrarlo en YouTube o que la producción indique si se compartirá en una de las plataformas por streaming.



¿Qué opinas sobre este documental? ¿Te encuentras ansioso por verlo?