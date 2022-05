Esto es lo que la prensa internacional opina sobre el osado look de Letizia Ortiz

Doña Letizia es reconocida mundialmente como uno de los miembros de la realeza más vanguardistas de Europa, y lo demostró una vez más cuando apareció en público con uno de sus looks más osados hasta la fecha. Entérate cómo lució y qué opinó la prensa.

Mostrando sus abdominales en un llamativo vestido recortado, la reina Letizia ciertamente llamó la atención con el atrevido diseño fucsia de la marca española Cayro que eligió para asistir al Día de recaudación de fondos de la Cruz Roja en el Oceanogràfic en Valencia.

Doña Letizia combinó su llamativo vestido con un par de tacones con estampado de cocodrilo en relieve y una bolso de cuero, ambas cosas en el mismo tono que el vestido.

Doña Letizia y el look que se robó todas las miradas

Luciendo tan chic, la mujer de 49 años pulió su conjunto con aretes de aro dorados y un llamativo anillo. Su cabello color café, que brillaba impresionantemente, lo peinó con rizos sueltos, mientras que la parte de adelante se la puso detrás de las orejas.

En cuanto al maquillaje, optó por una elección complementaria, combinando una sombra de ojos café, la cual difuminó, y terminó con un toque de rímel, rubor rosado y un gloss de labios rosa pálido. Todo súper natural.

Fuente: News Break | El vestido de Doña Letizia acaparó todas las miradas de los asistentes.

El vestido cut out fue una elección que sorprendió

El vestido que eligió Doña Letizia fue una elección inesperada, ya que cuando se trata de la moda real, normalmente observamos un código de vestimenta más clásico y serio, en donde se destacan dobladillos más largos y escotes altos, por lo que la prenda elegida, que muestra el abdomen, es ciertamente sorprendente.

Esos cortes sobre el abdomen son una de las mayores tendencias de la temporada. Los vestidos cut out son la prenda que todos deben de tener en su closet esta temporada, y si es en un color vibrante para acompañar el verano mucho mejor.

Esto es lo que la prensa opinó sobre su look

Tal fue el revuelo alrededor del vestido, que los medios internacionales no pudieron dejar pasar lo bien que se veía. La revista Hello! escribió: “La reina Letizia acapara las miradas con un atrevido vestido cut out... ¡y mira sus abdominales!".

Mientras que el sitio web Daily Mail hizo referencia a su musculoso abdomen: "La reina Letizia presume de abdomen tonificado en un atrevido vestido rosa cut out en un acto de la Cruz Roja en Valencia".

Por su parte, People escribió: "La mujer del rey Felipe ha impresionado con un conjunto que desvela sus abdominales, un vestido que acapara las miradas no solo por su tono fucsia, sino por las aberturas en la cintura, las cuales muestran perfectamente su abdominales tonificados".

¿Qué te pareció el vestido de Doña Letizia?¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo?