Tres vestidos rojos de la reina Letizia para marcar la cintura

Ícono de la moda a nivel mundial, la reina Letizia es conocida por su estilo a la hora de vestirse y por la predilección que tiene por uno de los colores primarios. Se trata del rojo y, en esta oportunidad, compartimos 3 vestidos de este tono que son símbolo de sobriedad y elegancia y que son ideales para marcar la cintura. A continuación, todos los detalles.

En una de sus presentaciones más recientes, la reina Letizia lució un delicado vestido rojo de Carolina Herrera con cremallera delantera - Fuente: Twitter Casa de S.M. el Rey(/casareal)

Reina Letizia: 3 vestidos que explican el por qué de lo bien que le queda el rojo

1. El de cremallera delantera de Carolina Herrera.



Si bien no es precisamente un estreno (se sabe que lo ha utilizado en años anteriores), este vestido rojo de Carolina Herrera es uno de los más recientes que ofrece la imagen de la reina Letizia, quien decidió usar este en el marco del evento “Competitive Advantages of Filming in Spain”, el cual se llevó a cabo en Madrid.



Con manga corta y una falda de sutil vuelo, este vestido perteneciente a la firma Carolina Herrera se destaca, ante todo, por una particularidad: la cremallera se encuentra en la parte posterior y va desde la altura del corazón hasta la del ombligo.



Para esta ocasión, Doña Letizia decidió completar el look con un bolso de manos también rojo y con unos delicados zapatos de un tono crema no tan claro.



2. Otro de Carolina Herrera: el vestido rojo de mangas kimono.



Por si aún no quedó claro, el rojo es el color favorito de la esposa de Felipe VI y, para comprobarlo, basta con observar que, unos días antes del vestido que se menciona en el apartado anterior, utilizó otro de similares características, también perteneciente a Carolina Herrera.



En este caso sí se trata de un estreno. En cuanto al estilo de este vestido, hay que decir que se destaca por la amplitud de sus mangas, las cuales llegan hasta la altura de los codos y prácticamente forman una línea de continuidad con la ceñida cintura.



En definitiva, es un modelo tan bello como complejo y equilibrado, todos rasgos que hablan a la perfección del estilo de Letizia Ortiz.

Los Reyes, con los Premios Nacionales de Investigación 2021, investigadores españoles de excelencia que han contribuido al avance de nuestra ciencia.

??https://t.co/gJbYAMByW1 #PNI21 pic.twitter.com/Xci71Esa4O — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 5, 2022



3. Un vestido rojo de Massimo Dutti, una de sus firmas predilectas.



En el ámbito de la moda, Letizia es famosa por elegir de forma asidua distintas marcas low cost, entre ellas Massimo Dutti, una de sus preferidas.



De esta firma, la reina consorte posee un particular vestido rojo (o más bien de tono burdeos) que, a modo de curiosidad, comparte con otra famosa royal mundial. Se trata de Máxima de Holanda, quien también es adepta a las prendas de Massimo Dutti y suele ser famosa por sus looks llamativos.





Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la reina Letizia y su predilección por los vestidos rojos que marcan la cintura?