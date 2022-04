Cómo se comportó la Reina en la boda de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos

Como no podía ser de otra manera, en el casamiento de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos la reina Isabel II ocupó un lugar más que destacado. En esta ocasión, te contamos todo lo que hay que saber acerca de su comportamiento en la boda y compartimos las claves del caso. No te pierdas los detalles.

Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily

La reina Isabel II y el visto bueno a la boda entre Carlos y Camilla



Teniendo en cuenta la rigidez que caracteriza a las costumbres de la Familia Real británica, lo más probable es que la reina Isabel II jamás se haya imaginado que vería a su hijo, el príncipe Carlos, transitar en dos oportunidades distintas el famoso camino hacia el altar.



Pero las cosas no se dieron tal como todos habían pensado. El matrimonio entre Carlos y Lady Di finalizó en escándalo, separación y divorcio, y el heredero al trono volvió a formar pareja con Camilla Parker Bowles, la mujer con la que había estado, con sus intermitencias, desde el preciso momento en que se conocieron, en 1970.



Ya entonces Carlos se había enamorado de Camilla, pero esta, que estaba de novia con el brigadier británico Andrew Parker Bowles, nunca fue bien vista en el seno de la realeza británica como pareja del príncipe de Gales.



Luego, la infidelidad propinada a Diana Spencer y el triste fallecimiento de esta en un accidente automovilístico hicieron que la mayor parte del pueblo británico también rechazara a Camilla.



No obstante, el paso del tiempo apaciguó la situación y, finalmente, Carlos y Camilla pudieron cumplir su sueño de casarse, lo cual hicieron, claro está, con el consentimiento de la reina Isabel II.



La boda del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles: así fue el comportamiento de la reina Isabel II



Lo primero que hay que mencionar es que Carlos y Camilla se casaron por civil y luego recibieron la bendición del arzobispo de Canterbury en una ceremonia religiosa.



Para sorpresa de muchos, la reina Isabel II no asistió a la boda por civil, y la versión oficial indica que no lo hizo debido a que ambos pretendientes querían una ceremonia íntima y pequeña.



En el evento religioso sí se hizo presente y, en cuanto al banquete real que se hizo para la celebración, el mismo estuvo encabezado por Isabel II.



A modo de curiosidad, hay que recordar que la boda estaba planificada para el 8 de abril de 2005. No obstante, la misma debió pasarse para un día más tarde debido a los funerales que se realizaron por la muerte del papa Juan Pablo II.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que así se comportó Isabel II en la boda de su hijo Carlos con Camilla, la duquesa de Cornualles?